Uomini e Donne, Ermes Faccoli: “Roberta? Rivalutata in senso negativo”/ “E’ una gran cafona…”

Uomini e Donne, Ermes Faccoli un fiume in piena contro Roberta Di Padua

Nel corso del tempo sono diversi i protagonisti che come meteore passano a Uomini e Donne, spesso e volentieri anche senza lasciare il segno. Una volta lasciato il parterre, non è una novità che gli ex volti decidano di esporsi come un fiume in piena offrendo giudizi taglienti e sfoghi al vetriolo. L’ultimo ad essersi iscritto a questo format è stato Ermes Faccoli, ex cavaliere che si è avvicinato principalmente a Roberta Di Padua senza che poi scoccasse la scintilla, anzi.

Tra Ermes Faccoli e Roberta Di Padua le cose non sono finite benissimo; scontri e discussioni hanno alimentato le ultime partecipazioni del cavaliere a Uomini e Donne. Come riporta Isa e Chia, l’uomo si è espresso sulla dama e sull’esperienza nel programma in un’ampia intervista rilasciata per Lollo Magazine. “L’ho rivalutata ovviamente in negativo, avrei fatto di più per lei, sicuramente. Ma dalle prime uscite ho notato una persona che non era adatta al mio modo di vedere la vita nel quotidiano… Tralasciano discorsi per me privi di contenuti, con lei non è scattata, non ci siamo trovati dal punto di vista dell’interesse mentale, anche a livello di umorismo eravamo molto diversi”.

Ermes Faccoli e le ragioni dell’addio a Uomini e Donne: “E’ uscita un’immagine di me distorta…”

Il racconto di Ermes Faccoli sulla conoscenza con Roberta Di Padua è poi proseguito: “Mi ha sempre criticato per il mio essere freddo quando era proprio lei ad esserlo. Mi ha additato per essere lì per visibilità, quando a conti fatti mi sembra che il dito dovrebbe rivolgerlo verso di lei. Ho messaggi e dimostrano un piattume a livello di conversazioni e contenuti che non avevo mai visto in una donna”. Un fiume in piena l’ex cavaliere nell’intervista per Lollo Magazine – riportata da Isa e Chia – che non sembra conservare un buon ricordo della frequentazione con Roberta Di Padua.

“Penso che Roberta sia una gran cafona nei modi che adotta in studio, di persona non traspare questo suo lato. Mentre di Aurora secondo me esce una parte di lei aggressiva quando viene attaccata, però non le appartiene come persona…”. Questo il giudizio di Ermes Faccoli sulle continua discussioni tra Roberta Di Padua e Aurora Tropea, mentre sull’addio ha spiegato: “Il programma è stato un’opportunità per trovare una persona ma non ha fatto minimamente vedere il vero Ermes, anzi; ne è uscita un’immagine completamente distorta, non rappresentandomi assolutamente…”.











