Uomini e Donne, Giuseppe tronca con Erika, Tina sbotta: “Supeficiale io? Come ti permetti”

Ampio spazio al Trono Over nella puntata di oggi di Uomini e Donne con un violento scontro tra Morena e Claudia e la frequentazione di Alessio e Giada. Al centro studio, però, si sono accomodati anche Giuseppe A. ed Erika per parlare della loro frequentazione e di come si sta evolvendo. Tuttavia alcune dichiarazioni del cavaliere non sono piaciute per niente a Tina Cipollari che è partita alla carica per attaccarlo. Scendendo nel dettaglio Giuseppe A. ed Erika sono usciti insieme e si sono trovati molto bene, tanto che tra i due è scattato anche un bacio. Tuttavia, mentre la dama ha dato un significato importante al gesto di tutt’altro avviso il cavaliere che ha minimizzato la cosa dicendo che non gli ha lasciato nulla.

Ed è a questo punto che sia Gianni Sperti che soprattutto Tina Cipollari hanno attaccato il cavaliere Giuseppe A. ad Uomini e Donne. “Sei partito cosi entusiasta da questa cosa per poi dire non voglio conoscerla più…ma come ragionate! A te questa signora non ti piaceva, sei uscito tanto per fare una uscita. Gli uomini come te sono proprio come dire ‘la colazione del mattino’.” è sbottata l’opinionista. È nata una violenta lite tra Tina e Giuseppe con quest’ultimo che ha accusato la dama di essere superficiale ed ha questo punto Tina è sbottata: “Io superficiale? Ma come ti permetti che non esiste persona più profonda di me? Ma chi sei.” E poi ancora alzandosi ha urlato: “Io ti mando a fanc*lo, ti ci mando tre volte a fare in c*lo”

Tina Cipollari è sbottata contro il nuovo cavaliere Giuseppe A. ad Uomini e Donne per essere stata definita ‘superficiale’: “Per me non c’è peggior offesa che dirmi superficiale perché ce ne fossero di donne profonde come sono io e che i valori che ho io” “Una donna che cerca solo i soldi è profonda?” ha provocato il cavaliere. E poi Tina ha replicato a tono: “È profondo dire ad una donna che ha la tua età io esco solo con quelli più giovani? Senti sei proprio di bassa lega, neanche mi ci voglio rapportare con uno così, tu vuoi intortortare le donne e già si vede da come camini ma non è così. Tu puoi piacere ad un certo tipo di donne non con donne che hanno cervello. Il tuo biglietto da visita lo hai già mostrato con tre parole che hai detto.”