Uomini e Donne, esplosione nella villa di Anna e Carmine/ L’ex dama in fin di vita!

Un terribile incidente ha colpito una coppia nata nello studio di Uomini e Donne. Anna e Carmine, che si erano conosciuti e innamorati nello studio del trono Over, sono stati vittima di un’esplosione nella loro villetta. Come svela Il Giornale, è stata una fuga di gas a scatenare la deflagrazione. L’incidente è successo intorno alle 9 di mattina del 25 giugno scorso ma la notizia si è appresa soltanto nelle ultime ore. La coppia viveva a Migliano, frazione di Lauro, in provincia di Avellino. L’esplosione è arrivata mentre Anna stava aprendo il frigorifero e Carmine era in bagno. “Nella violenta esplosione rimanevano feriti i due occupanti, un uomo di 81 anni e una donna di 70 anni– si legge sul sito dei Vigili del Fuoco –. Quest’ultima trasportata presso il centro grandi ustionati dell’Ospedale di Bari per le gravi ferite riportate“.

ANNA E CARMINE, L’EX DAMA DI UOMINI E DONNE IN FIN DI VITA

Come si apprende dalle dichiarazioni del sito dei Vigili del Fuoco, purtroppo le condizioni di Anna non sono facili. L’ex dama di Uomini e Donne Over ha subito invece gravi ustioni alle gambe, alle braccia e alla testa e ora si trova ricoverata al Centro grandi ustionati dell’ospedale di Bari. Purtroppo lotta tra la vita e la morte. Non si sa invece molto di Carmine che, tuttavia, non sembra essere a rischio. La storia di Anna e Carmine, seppur per poche settimane, ha appassionato il pubblico di Uomini e Donne. I due si sono frequentati per alcuni giorni, poi è arrivata la decisione: lasciare il programma e vivere fuori la loro storia d’amore. Purtroppo oggi arriva questa terribile notizia.

