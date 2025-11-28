Eugenio Colombo ritrova l’amore dopo Francesca Del Taglia: avvistato a Firenze con Liudmila Radchenko.

Fa ancora scalpore la fine della relazione tra Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia, i due ex Uomini e Donne che dopo essersi lasciati hanno preso strade diverse. Oggi l’uomo starebbe intraprendendo un nuovo flirt con la pittrice russa Liudmila Radchenko, la quale ha anche un passato importante nel mondo della moda. Non solo, si tratta dell’ex moglie di Matteo Viviani.

A parlare per la prima volta dell’amore tra Eugenio Colombo e Liudmila Radchenko è stato Amedeo Venza, che ha pubblicato un messaggio-segnalazione ricevuto da un utente, il quale ha dichiarato di averli visti insieme a Firenze mentre si coccolavano sul romanticissimo Ponte Vecchio. Eugenio Colombo e la ragazza hanno entrambi un passato difficile con relazioni lunghe e figli, ma oggi hanno voglia di guardare avanti e rifarsi una vita. Oltretutto Liudmila era stata travolta dalle polemiche quando si era dedicata alla sua carriera negli Emirati Arabi lasciando i suoi figli con l’ex marito.

Uomini e Donne, Eugenio Colombo: “Mi voglio concentrare su di me“

Qualche tempo fa Eugenio Colombo aveva rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua vita sentimentale, dicendo di volersi concentrare solo su sè stesso, ma oggi la musica è cambiata. Ecco cos’aveva detto: “In questo momento mi sto concentrando molto su me stesso. Mi capita di conoscere qualcuna, scambiare messaggi, ma sono focalizzato sul lavoro: sono stato a Sanremo, spesso mi chiamano come ospite alle sfilate, a maggio sfilerò sul red carpet di Cannes… Per me è un’emozione unica. Magari non è ancora arrivata la persona giusta che mi fa perdere la testa”

