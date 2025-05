Nelle ultime ore è uscita una notizia bomba: pare che il nuovo tronista di Uomini e Donne sarà un ex concorrente del Grande Fratello. Ma andiamo con ordine. Il programma di Maria De Filippi deve ancora terminare e lo farà in grande stile con una puntata in prima serata (ecco quando e dove vederlo). Al momento, infatti, tutti gli occhi sono puntati su Gianmarco Steri, tronista che quest’anno ha tenuto banco attirando tutta l’attenzione sul suo percorso.

Uomini e donne anticipazioni, Giovanni si dichiara a Francesca/ Colpo di scena nel dating show

In attesa della scelta di Gianmarco, Uomini e Donne continua ad essere al centro del gossip per via del toto nomi sul nuovo o nuova tronista della prossima edizione del programma, che partirà come sempre da settembre. Ed è così che spunta un’indiscrezione piuttosto interessante, diffusa da Deianira Marzano sui suoi profili social. Nelle ultime ore, l’esperta di televisione ha scritto queste parole in una storia su Instagram: “Un ex del Grande Fratello è super richiesto per il prossimo trono di Uomini e Donne. Accetterà di mettersi in gioco“. Chi sarà mai?

Alessio Pili Stella paparazzato con Claudia Lenti: gli ex Uomini e Donne ancora insieme?/ Lo scoop!

Uomini e Donne, chi sarà il nuovo tronista di settembre?

Pare che dopo l’ultima edizione del Grande Fratello ci sia un ex concorrente molto richiesto per sedersi sulla celebre sedia rossa del programma di Maria De Filippi. Al momento, però, nessuno degli esperti di gossip ha voluto fare il nome del prossimo tronista dato che si tratta solo di una mera indiscrezione. Infatti, in attesa di settembre il gieffino potrebbe anche cambiare idea e rimangiarsi la parola. Anche se non ha ancora confermato nulla, pare che dagli indizi di Deianira Marzano il ragazzo (o la ragazza) sarebbe convinto ad iniziare quest’esperienza incredibile a Canale 5. Insomma, non ci resta che aspettare come al solito le iniziali di nome e cognome che come sempre vengono rilasciate dagli esperti di gossip dopo una notizia bomba. Avete qualche idea su chi potrebbe essere il nuovo tronista?