Poche ore fa un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è lasciata andare ad un lungo sfogo sui suoi profili social, parlando direttamente con i suoi follower che la sostengono in ogni momento e in tutti i passi importanti della sua vita e carriera. Stiamo parlando di Federica Benincà, che nell’edizione 2016/17 del programma di Maria De Filippi era scesa a corteggiare Marco Cartasegna per poi diventare proprio lei la scelta del tronista.

Ad ogni modo, però, le cose tra i due non erano andate affatto bene, tanto che la tanto acclamata storia d’amore è finita dopo appena due settimane. Ma dopo Uomini e Donne, la vita di Federica Benincà è proseguita nel migliore dei modi, dato che ha trovato Ettore Gliozzi, suo marito. I due hanno avuto anche una figlia di nome Arianna, che spesso compare nelle sue storie su Instagram. Ma cos’è successo all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne? E perchè i fan si stanno preoccupando per lei? Da diverso tempo Federica non si mostra più come faceva una volta tramite i social e spesso aveva promesso ai seguaci di dar loro spiegazioni per via della sua assenza.

Federica Benincà confessa: “Non mi piaccio, non mi vedo mai bella“

“Io non mi vedo bene da tanto, tantissimo tempo. È come se mi sentissi scomposta. Mi guardo allo specchio e non mi piaccio“. Così Federica Benincà ha iniziato il suo discorso su Instagram, promettendo ai fan che la seguono da quando era a Uomini e Donne di non volersi piangere addosso ma di sentire finalmente il bisogno di dire quello che le passa per la testa: “Se mi faccio le foto le cancello tutte, tranne le rare volte che le reputo carine. Ma non mi vedo mai bella“, spiega.

Negli ultimi anni Federica Benincà si è mostrata spesso tramite le foto di Instagram, dove è apparsa parecchio magra in alcuni momenti. Altre volte è completamente sparita la sua immagine: “è da mesi che cerco di apparire il meno possibile“, dice. Poi aggiunge: “questa situazione dura da un po’ troppo e sta iniziando a diventare fonte di disagio“, dice l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, la quale aggiunge di voler finalmente chiedere aiuto: “probabilmente mi rivolgerò a qualcuno per capire dove sia il problema“.

