Ex corteggiatrici di Uomini e Donne e note influencer vittime di un sito per adulti: il caso

Negli ultimi giorni è finita al centro dell’attenzione per una situazione spiacevole una nota ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ovvero Chiara Rabbi. Cos’è successo? Alcune sue foto e contenuti sono finiti all’internodi un sito per adulti, precisamente su una piattaforma chiamata phica.net, senza che lei avesse mai dato alcuna autorizzazione. La segnalazione ha iniziato a circolare sui social e ha trovato conferma dalla stessa diretta interessata, che ha scelto di intervenire pubblicamente spiegando la gravità dell’accaduto. Al che, Chiara ha dichiarato che quelle immagini erano state prese da contesti privati e che non aveva mai acconsentito alla loro diffusione in rete, men che meno in ambienti simili.

“Questa è una nuova forma di violenza“, ha scritto l’influencer in un lungo sfogo pubblicato sui social. Dopodiché, ha spiegato di essersi sentita colpita non solo nella sua immagine pubblica ma soprattutto nella sua vita quotidiana, con conseguenze che vanno oltre la semplice circolazione delle foto. Infine, ha confermato di aver già dato mandato ai suoi legali per agire contro la piattaforma che ha diffuso i contenuti e di chiunque abbia contribuito alla loro pubblicazione senza permesso.

Chiara Rabbi fa un’importante denuncia: le parole dell’ex Uomini e Donne

Ma, Chiara non è stata l’unica persona proveniente da Uomini e Donne o dal mondo social a finire vittima di questo sito per adulti. Nel forum legato alla piattaforma, infatti, da tempo circolano foto e video di tante donne conosciute online, materiali condivisi senza autorizzazione e accompagnati da commenti spregevoli e scandalosi scritti da migliaia di uomini.

Proprio per questo, numerose influencer e content creator hanno deciso di denunciare pubblicamente ciò che stava accadendo. Da lì, è nata anche una petizione con l’obiettivo di ottenere la chiusura del sito, che sta circolando sul web, dando luce ad una vicenda che ha scatenato una grande indignazione online.