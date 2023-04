Uomini e donne, ex Dama accusa Armando Incarnato/ “Furioso con la redazione quando…”

Armando Incarnato sotto scacco a Uomini e donne: le accuse di Pamela Barretta

Armando Incarnato è sempre più al centro della polemica a Uomini e donne. Lo storico Cavaliere del dating show sta facendo i conti con durissime accuse, arrivate da più parti, inerenti ai suoi presunti obiettivi televisivi. Aurora Tropea, in particolare, l’ha accusato di avere un manager e di aver fatto un provino per il Grande Fratello Vip: il suo obiettivo, dunque, sarebbe quello di ottenere maggior visibilità in tv anziché trovare l’amore.

Uomini e donne, Valentina Autiero vs Aurora Tropea: "Una donna pessima.."/ L'accusa

Lo stesso Incarnato si è difeso sui social con un post Instagram, ma ad attaccarlo arriva anche una donna dal passato: Pamela Barretta. L’ex Dama del programma ha condiviso alcune Instagram stories, svelando clamorosi retroscena su Armando: “Ha sempre parlato male della redazione, una volta anche Roberta lo disse in puntata, infatti ci ho creduto subito. Credo anche a Veronica Ursida, ho visto le sue storie di ieri. Credo al fatto che lui abbia detto: ‘Lascerò il programma solo quando mi offriranno un’altra cosa, che sia L’Isola eccetera…’. Quando non fu preso come tentatore, era furioso con la redazione“.

Armando Incarnato: "Non permetto di infangare il cammino con De Filippi"/ Lo sfogo

Pamela Barretta contro Armando Incarnato: “Tutto studiato a tavolino“

Le parole di Pamela Barretta sono una sonora accusa ad Armando Incarnato, che si sarebbe visto rifiutare il ruolo di tentatore a Temptation Island e che, per questo, si sarebbe infuriato con la redazione di Uomini e donne. L’ex Dama, poi, rivolge ai telespettatori un appello: “Noto che tutta Italia lo vuole fuori dalla trasmissione. Quindi il consiglio che posso darvi è di telefonare in redazione, scrivere, mandare email, farglielo sapere, perché siete davvero tantissimi. E magari è la volta buona che se ne va a casa, è pure l’ora. Se non piace a nessuno, perché tenerlo?“.

Armando Incarnato lascia Uomini e Donne?/ Ultimatum a Maria De Filippi: furia sul web!

Infine, lancia un’altra dura stoccata contro Incarnato, accusato di aver sempre voluto cercare visibilità nel programma: “Vi ricordate quando si faceva quelle acconciature strane? Era calcolato anche quello, devo avere ancora la chat. Ricordo che gli girai questo profilo, che aveva pubblicato una sua foto, e lui mi disse: ‘L’obiettivo era quello, io lo faccio apposta. Ne hanno parlato tutti? Bene, ci sono riuscito’. Avete capito? Tutto studiato a tavolino, tutto“.













© RIPRODUZIONE RISERVATA