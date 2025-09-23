Renata Presti torna a Uomini e Donne? Ecco cosa sta succedendo

Renata Presti è stata senza dubbio una delle protagoniste più chiacchierate del Trono Over di Uomini e Donne. Il pubblico l’ha conosciuta soprattutto grazie alla sua storia con Maurizio Franciarotta, che ha attirato l’attenzione per la differenza di età tra i due, visto che lui aveva 12 anni in meno di lei. Di conseguenza, fin dall’inizio, la coppia ha suscitato reazioni contrastanti. Da un lato c’era chi apprezzava la relazione; dall’altro, invece, alcuni avevano accusato Maurizio di stare con lei per secondi fini, prettamente economici.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 23 settembre 2025/ Corteggitori per Sara, Gemma 'dimentica' Mario

Tra questi, c’era anche Tina Cipollari, che ha spesso messo in dubbio la sincerità di Maurizio. Nonostante le critiche, però, Renata e Maurizio avevano provato a vivere la loro storia lontano dalle telecamere, lasciando insieme il Trono Over. Ma, alla fine, le cose non sono andate a buon fine e i due si sono lasciati poco dopo. Ebbene, adesso, Renata è tornata al centro dell’attenzione dopo aver vinto un concorso piuttosto particolare organizzato dalla città di Conegliano.

Lucia Ilardo smaschera Rosario Guglielmi a Uomini e Donne/ Maria De Filippi "Abbassa i toni, è la ragazza..."

Uomini e Donne: il particolare concorso ispirato al dating show

Recentemente, l’ex dama Renata Presti ha partecipato al concorso Miss Colline Conegliano e Valdobbiadene, dove è riuscita a conquistare la fascia di Miss Tronista Over U&D. La donna ha poi condiviso fieramente le foto sui suoi social, che hanno spopolato tra gli spettatori di Uomini e Donne, che hanno seguito con passione il suo percorso nel dating show di Canale 5. Questo potrebbe essere una spinta per un suo possibili ritorno nel programma condotto da Maria De Filippi? Non resta che attendere per scoprirlo.