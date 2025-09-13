Le anticipazioni di Uomini e Donne svelano che un'altra ex dama del trono over non tornerà in trasmissione.

Le registrazioni di Uomini e Donne stanno andando avanti e confermano l’assenza, almeno per il momento, di diversi ex protagonisti che, nelle scorse stagioni, hanno lasciato il segno dando vita ad interessanti dinamiche. Oltre all’assenza di Ida Platano e Mario Cusitore che il pubblico aspettava, un’altra ex dama della scorsa stagione, almeno per il momento, non è tornata in trasmissione.

Cristina Ferrara e Gianmarco Steri: crisi o rottura dopo Uomini e donne?/ Nuovi dettagli

Si tratta di Luana Nicchiniello che, nella scorsa stagione, ha avuto diverse frequentazioni tra cui anche quella di Giovanni Siciliano con cui, però, la frequentazione è finita con una rottura con Giovanni che, poi, ha lasciato il programma con Francesca Cruciani con cui è ancora fidanzato. Luana, invece, ha chiuso la stagione da single decidendo poi di non tornare nella stagione che comincerà su canale 5 il prossimo 22 settembre.

Megghi Galo smascherata? Segnalazione choc su Calafiori: "Tutto finto"/ Accuse pesanti sull'ex Uomini e Donne

Luana Nicchiniello tornerà a Uomini e Donne?

Ufficialmente single, dopo aver trascorso un’estate serena durante la quale si è concessa anche qualche serata in compagnia di Cinzia Paolini, altra dama del parterre del trono over che, invece, è tornata in trasmissione, Luana non è stata presente, almeno stando a quello che svelano le varie anticipazioni, in trasmissione. Il motivo dell’assenza di Luana non è noto ma i fan sperano di rivedere anche lei nel dating show di canale 5.

Luana, infatti, in pochi mesi, è riuscita a conquistare il pubblico con la sua dolcezza e la sua compostezza. Nonostante abbia conosciuto diversi cavalieri, compresi quelli arrivati in studio esclusivamente per conoscere lei, Luana non è riuscita a trovare un uomo che le facesse battere il cuore convincendola a lasciare la trasmissione per viversi fuori. Con la stagione ancora agli inizi, nei prossimi mesi, il parterre del trono over potrebbe rinnovarsi ancora accogliendo sia protagonisti nuovi che ex dama ed ex cavalieri pronti a rimettersi, ancora una volta, in gioco.

Sara Gaudenzi chi è la corteggiatrice di Flavio Ubirti a Uomini e Donne/ Il legame con Gianmarco Steri