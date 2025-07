Il gossip sugli ex protagonisti di Uomini e Donne si infiamma: ecco la verità sulle foto che stanno circolando.

Con Uomini e Donne ufficialmente in vacanza, a fare rumore sono gli ex protagonisti che, con foto e movimenti vari, stanno dando vita a numerose notizie di gossip. L’ultima riguarda l’avvistamento di Cinzia Paolini e Sebastiano Mignosa che sono stati pizzicati insieme. La dama e il cavaliere del trono over di Uomini e Donne, infatti, sono stati pizzicati insieme ad un evento a Salerno a cui hanno partecipato anche altre dame. L’arrivo di Sebastiano e il suo atteggiamento nei confronti di Cinzia non è passato inosservato alle persone presenti che hanno poi raccontato il tutto a Isa e Chia attraverso una segnalazione.

“Ieri a Salerno, durante una serata dove Cinzia e altre dame cantavano, è arrivato Sebastiano Mignosa. Si sono salutati in modo intimissimo, come se fossero fidanzati”, è la segnalazione ricevuta e pubblicata da Isa e Chia. Tra Cinzia e Sebastiano, dunque, dopo la breve frequentazione avuta a Uomini e Donne, hanno ricominciato a frequentarsi?

Cinzia Paolini e Sebastiano Mignosa: la reazione degli ex Uomini e Donne al gossip

La segnalazione su Cinzia Paolini e Sebastiano Mignosa è diventata immediatamente virale dividendo il pubblico. Da una parte c’è chi crede che tra la dama e il cavaliere del trono over ci sia una semplice amicizia e, dall’altra, c’è chi pensa che tra i due possa essersi riaccesa la scintilla dopo la frequentazione che hanno avuto all’interno del programma di Maria De Filippi dove entrambi non hanno trovato l’amore.

Sebastiano, infatti, ha concluso la stagione da single mentre Cinzia, dopo aver provato anche a conoscere Arcangelo che usciva contemporaneamente anche con Gemma Galgani e Marina, ha provato a frequentare, fuori dal programma, il cavaliere Antonio con cui non è nato nulla. Da parte loro, Cinzia e Sebastiano, di fronte al gossip esploso sul loro rapporto, non hanno ancora commentato.