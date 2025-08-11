Uomini e Donne, ex tronista espulso dal programma oggi è riconoscibile: di chi si tratta e che fine ha fatto dopo anni, foto e video

Joele Milan di Uomini e Donne che fine ha fatto? Spuntano le foto dopo quattro anni: irriconoscibile

I fan più appassionati del dating show sicuramente ricorderanno il trono di Joele Milan a Uomini e Donne. Il giovane è stato uno dei tronisti dell’edizione 2021/2022 insieme ad Andrea Nicole Conte, Roberta Ilaria Giusti e Matteo Fioravanti ma la sua esperienza è durata poco perché travolto dalle segnalazioni secondo cui avrebbe cercato di contattare in privato una sua corteggiatrice. Poco dopo Joele aveva espresso tutta la sua amarezza e delusione in un lungo posto sfogo sui social. Da allora sono passati quattro anni e l’ex tronista piano piano è scomparso dal centro del gossip fino a poche ore fa.

Giacomo Czerny e Martina Grado, crisi smentita: la coppia di Uomini e Donne in vacanza/ Amore a gonfie vele!

L’esperto di gossip e suo grande amico Amedeo Venza, infatti, nelle sue Instagram storie ha mostrato le foto di Joele Milan di Uomini e Donne oggi ed è davvero irriconoscibile. Le foto e video mostrano un uomo completamente diverso, oggi ha trent’anni ha detto addio alla chioma bionda è rasato ed ha ricoperto il suo corpo di tatuaggi. All’epoca ne aveva solo uno fatto dopo la sua esperienza nel dating show, un trono esploso riferimento ironico alla fine prematura del suo. Anche il volto è, ovviamente, più maturo. Insomma l’ex tronista di Uomini e Donne è completamente diverso da come lo si ricorda.

Sonia Lorenzini, sfogo dell'ex Uomini e Donne: "Essere influencer è un lavoro duro"/ Scoppia la polemica

Uomini e Donne, il percorso di Joele Milan: dalla presentazione all’espulsione dal trono

Faccia da bravo ragazzo, 26 anni, Joele Milan all’epoca della sua presentazione nel dating show condotto da Maria De Filippi si è presentato come una ragazzo molto semplice e dalle umili origini che aveva deciso di partecipare per incontrare la donna della sua vita: “Ho bisogno di essere una spalla per qualcuno e di avere allo stesso tempo un punto di riferimento.” A poco più di un mese esatto dall’inizio del trono, tuttavia, si era fatto cacciare perché durante un ballo aveva chiesto alla sua corteggiatrice Ilaria Melis di seguire su Instagram il suo migliore amico in modo da potersi sentire di nascosto. Per questo motivo l’ex tronista Joele Milan è stato cacciato da Uomini e Donne, poco dopo su Instagram si era sfogato dicendo di non aver mai agito con malizia e secondi fini e pian piano era scomparso dalle scene. Fino ad oggi che dopo quattro anni appare irriconoscibile.