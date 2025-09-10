Uomini e Donne, ex tronista sorprende tutti: pronta a sposarsi, “Ho trovato casa negli occhi del mio compagno”. Ecco di chi si tratta.

Una delle ex protagoniste di Uomini e Donne si sposa! Si tratta Veronica Burchielli, una tronista che ha fatto la storia del dating show di Maria De Filippi. Nonostante sia stata uno dei personaggi più storici il suo percorso è stato parecchio difficile e tortuoso. Inizialmente è stata una corteggiatrice e poi è diventata una tronista che è stata seduta sul trono per pochissimo tempo. Ma facciamo un salto indietro e ripercorriamo la sua storia.

Veronica Burchielli è stata fidanzata con Alessandro Zarino tra il 2019 e il 2020 e la loro storia aveva sconvolto tutti ma soprattutto aveva appassionato il pubblico di Uomini e Donne. Lei infatti gli aveva detto di no, ma successivamente i due hanno deciso di riconciliarsi e intraprendere una storia d’amore lontani dai riflettori, anche se le cose non sono durate molto: dopo cinque mesi si sono lasciati ma nessuno ha mai voluto spiegare a fondo i motivi della rottura. Nel corso degli anni, però, si è innamorata di Anthony Portuesi, medico chiropratico con il quale si sposerà a breve. Andiamo a vedere cosa ha annunciato ai fan.

Uomini e Donne, Veronica Burchielli e il messaggio commovente a Anthony Portuesi

Veronica Burchielli, ex protagonista di Uomini e Donne, ha pubblicato sui social un romantico video di lei e il fidanzato in riva al mare. Sotto al post, dolcissime parole: “Ho sempre immaginato questo momento da bambina, forse un po’ come tutte le ragazze incerte del futuro lo sognano.. ed ora che per me è arrivato faccio ancora fatica a crederci“. L’ex tronista di Uomini e Donne ha poi parlato della loro relazione: “Sei entrato nella mia vita quando avevo bisogno più che mai di amore.. ed io forse non lo avevo nemmeno capito ma tu.. si“, ha continuato, “non te ho scoperto che un fidanzato può essere anche il tuo migliore amico, che “casa” non è un luogo ma una persona, ed io questo lo so bene quando mi guardi…“. Alla fine, ha detto: “Non mi resta che dire Sì.”

