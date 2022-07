Uomini e donne/ Fabio Colloricchio, annuncio choc della fidanzata Violeta Mangrinan: “pianterò la placenta”

Violeta Mangrinan è la compagna di Fabio Colloricchio ex tronista di Uomini e Donne e futuro padre della sua prima figlia, Gala. I due si sono conosciuti a Supervantes, l’edizione spagnola dell’Isola dei Famosi, dove si sono innamorati perdutamente. A gennaio 2022 la coppia ha annunciato di aspettare un bambino, coronando il loro sogno d’amore.

Fabio Colloricchio ha condiviso la gioia di diventare papà con i suoi follower, sui social: “Diventeremo genitori. Di tutte le avventure che abbiamo vissuto insieme (e non sono state poche), questa sarà senza dubbio la più incredibile della nostra vita e ci rende molto felici rendervi partecipi”. Ora manca davvero poco all’arrivo della loro dolce bambina; Violeta Mangrinan dovrebbe partorire entro la fine di luglio. L’influencer ha condiviso la gioia della gravidanza sui social e con i suoi follower postando diversi scatti del suo pancione. Proprio a loro ha svelato un altro dettaglio importante su cosa farà alla placenta della bambina, dopo il parto.

Violeta Mangrinan pianterà la placenta in giardino: la particolare usanza di famiglia

Violeta Mangrinan ha annunciato sui social che pianterà la placenta della sua bambina in giardino, utilizzandola come fertilizzante. L’influencer non ha escluso la possibilità di mangiarne una parte, in quanto l’organo secondo la scienza è molto nutriente e potrebbe fare bene alla sua salute.

La fidanzata di Fabio Colloricchio racconta la sua decisione sui social: “Ne parlerò con il mio ginecologo e valuteremo il da farsi. Ho già stabilito con mia madre però che il giorno del parto la placenta verrà congelata e la utilizzeremo come fertilizzante da giardino“. Quella di usare la placenta come fertilizzante è una tradizione di famiglia, radicata soprattutto in Nuova Zelanda e poi diffusosi in America. I maori delle Isole Cook, aveva l’usanza di seppellire la placenta in giardino e di piantarci sopra una pianta di cocco. Violeta Mangrinan vuole, dunque, seguire questa tradizione come la cugina ha fatto prima di lei e in comune accordo con il padre. Piantare la placenta in giardino sta prendendo piede anche negli Stati Uniti dove alcune aziende stanno rendendo questa idea sempre più di “moda”.

