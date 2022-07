Uomini e donne, Fabio Colloricchio diventa papà/ Un imprevisto rovina l’attesa

Uomini e donne, Fabio Colloricchio diventa padre con Violeta Mangrinan: lo sfogo social

Un ex volto storico di Uomini e donne, ovvero Fabio Colloricchio, sta per diventare padre. Ebbene sì, il popolare volto tv dalle origini argentine a breve darà alla luce la figlia Gaia, concepita con la compagna attuale, Violeta Mangrinan. I due futuri genitori vip, nel corso degli ultimi mesi, hanno documentato via social le fasi salienti della gravidanza durata 9 mesi e ora si preparano per il tanto atteso momento del parto della figlia tanto attesa.

Roberta e Samuele di Uomini e Donne in crisi?/ “Ognuno ha la sua vita, ma…”

Un fiocco rosa è quindi in arrivo nella Colloricchio family, anche se in queste ore un brutto imprevisto ha rovinato l’attesa del parto, così come rivelato dalla influencer latina Violeta, in uno sfogo lanciato online.

Dopo aver preso parte a Supervivientes, la versione spagnola de L’isola dei famosi -dove lui ha dato spettacolo cedendo alla passione sfrenata con l’allora compagna naufraga e sua attuale dolce metà Violeta- Fabio ha deciso di lasciare l’Italia e di trasferirsi in Spagna, a Madrid, dove ha avviato la convivenza proprio con la futura madre di Gaia nonché sua attuale compagna, contro ogni aspettativa malevola di chi non avrebbe mai scommesso in una relazione duratura della coppia dopo la partecipazione dei due al reality sulla sopravvivenza.

Uomini e donne, Chiara Rabbi, è crisi con Davide Donadei/ "Mi spiace se sono sparita"

Lo sfogo di Violeta sul parto condiviso con Fabio

“La madre di Fabio ci ha chiamato piangendo – ha così esordito l’influencer spagnola nello sfogo condiviso a mezzo social, sull’imprevisto che ha rovinato l’attesa per il parto condiviso con l’ex volto storico di Uomini e donne-. Non riusciva a smettere di piangere. Lei è risultata negativa al tampone mentre il marito è asintomatico ma per prassi non possono venire qui”. Il messaggio di sfogo della sexy futura mamma, poi, prosegue sulla sul marito della suocera Alice: “Sabato 30 luglio è il suo compleanno e tutti speriamo che Gala arrivi proprio quel giorno”

Ida Platano sbotta prima di Uomini e Donne/ "Non parlate di mio figlio. Denuncerò..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA