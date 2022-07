Uomini e donne, Fabio Colloricchio e la compagna presto genitori/ Lei ha affittato…

Fabio Colloricchio, la fidanzata si prepara al parto in una clinica esclusiva: la cifra

Fabio Colloricchio è pronto a diventare papà per la prima volta al fianco della sua compagna, Violeta Mangriñan. Archiviata la storia d’amore con Nicole Mazzocato sbocciata a Uomini e donne, l’ex tronista ha conosciuto l’influencer a Supervivientes, versione spagnola de L’Isola dei Famosi, cui hanno preso parte nel 2019. A inizio anno la notizia della gravidanza di Violeta: ora i due sono pronti a diventare genitori. Il lieto evento è previsto per la fine di luglio e, per l’occasione, la ragazza non ha voluto badare a spese per garantirsi una gravidanza speciale.

Come rivelato dai siti Fanpage e GossipeTv, l’influencer spagnola avrebbe infatti affittato una stanza privata in una clinica esclusiva di Madrid, la Monteprincipe di Boadilla, per la cifra di 1900 euro. Dotata di una grande vasca e di tutti i privilegi del caso, la Mangriñan si è anche assicurata un’ostetrica personale che possa assisterla fino al giorno del parto. Un investimento senza dubbio importante, ma del quale non si è voluta privare per rendere il lieto evento speciale ed indimenticabile.

Fabio Colloricchio e Violeta presto genitori: la decisione di lei dopo il parto

Per Fabio Colloricchio e Violeta Mangriñan la dolce attesa è quasi finita. Intanto l’influencer spagnola ha già provveduto alla destinazione della placenta dopo il parto. In un primo momento aveva ipotizzato di mangiarla, seguendo una moda sempre più in tendenza tra le star hollywoodiane. Alla fine però, su consiglio della propria ginecologa, avrebbe deciso di rinunciare a tale usanza preferendo piantarla nel giardino come fertilizzante.

Una pratica certamente inusuale, ma che risalirebbe alle tradizioni dei Maori negli Stati Uniti d’America. Tradizione che anche la famiglia della Mangriñan avrebbe deciso di seguire, come da lei rivelato pochi giorni fa sui social: “Ne parlerò con il mio ginecologo e valuteremo il da farsi. Ho già stabilito con mia madre però che il giorno del parto la placenta verrà congelata e la utilizzeremo come fertilizzante da giardino“.

