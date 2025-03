Gianmarco Steri nel mirino dei fan di Uomini e Donne. Cos’è successo? Nella puntata andata in onda giovedì, 13 marzo, Gianmarco ha portato in esterna solamente Cristina Ferrara, lasciando ‘in panchina’ Francesca Polizzi. Quest’ultima è rimasta molto ferita da quest’esclusione, considerando che, nell’esterna precedente, si erano scambiati un bacio. Come se non bastasse, in puntata ha visto un’esterna molto complice tra Cristina e il tronista, che ha poi ammesso di essere più attratto da lei rispetto alle altre corteggiatrici. Da lì, Francesca è andata su tutte le furie, arrivando a lasciare lo studio.

La reazione di Francesca ha scatenato un’ondata di commenti sui social, dividendo il pubblico. Da un lato, c’è chi l’ha trovata esagerata e forzata, considerando che i due si conoscono solo da poche settimane e, dopotutto, il format del programma prevede che il tronista esca anche con altre ragazze. Dall’altro, invece, alcuni l’hanno apprezzata, capendo la sua frustrazione e riconoscendo che ha aggiunto un po’ di “pepe” al trono di Gianmarco. Al di là dei pareri contrastanti sulla reazione di Francesca, però, molti concordando su un altro punto: il romano sembra essere più interessato a Cristina.

Gianmarco Steri al centro delle polemiche: cos’è successo a Uomini e Donne

Il trono di Gianmarco Steri sta facendo discutere. A detta di molti, infatti, il tronista sarebbe già perso per Cristina Ferrara, rincorrendola come se fosse ancora un corteggiatore. Addirittura, c’è chi lo accusa di usare Francesca Polizzi per scatenare una reazione da parte della corteggiatrice, così da capire quanto sia davvero interessata a lui. Durante il percorso nel trono di Martina De Ioannon, Gianmarco spesso le aveva rinfacciato di preferire una storia con un “ragazzino” come Ciro Solimeno rispetto ad una relazione più matura. Adesso, quindi, vedendolo cotto di Cristina, i suoi ‘vecchi fan’ sostengono che stia dimostrando grande incoerenza.

Nonostante le critiche, Gianmarco è comunque andato avanti nella conoscenza con Cristina, baciandola nell’ultima registrazione di Uomini e Donne. Nel vedere questa scena, Francesca ha lasciato lo studio e, a sorpresa, il tronista l’ha rincorsa fuori senza più rientrare. Al momento, dunque, non è chiaro cosa sia successo tra di loro e se siano riusciti a chiarire. A questo punto, non resta che attendere le prossime anticipazioni di Uomini e Donne per scoprire quale sarà il destino di Francesca nel programma.