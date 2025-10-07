Sara Gaudenzi nuova tronista di Uomini e Donne: è polemica! Web in subbuglio contro l’ormai ex corteggiatrice di Flavio Uburti.

Tra anticipazioni sulle prossime puntate in onda e ciò che stiamo già osservando con le puntate trasmesse c’è un argomento di discussione che domina sul resto delle dinamiche: Sara Gaudenzi nuova tronista di Uomini e Donne. La corteggiatrice – ormai ex stando agli spoiler – di Flavio Ubirti ha generato una buona dose di consensi nella sua fase iniziale del percorso; spigliata, con pochi filtri e con quel ‘romanesco’ ad aggiungere pepe ad ogni battuta o frase. La nuova tronista del dating show ha però tirato un po’ troppo la corda o almeno così sembrerebbe stando alle polemiche che aleggiano sul web.

Anticipazioni Uomini e Donne, 7 ottobre 2025/ Mario diviso da quattro dame, torna Barbara

Come racconta Coming Soon, la spontaneità di Sara Gaudenzi inizialmente aveva premiato; ora sui social non sono pochi ad interrogarsi sui reali intenti della ragazza che secondo alcuni avrebbe forzato atteggiamenti e dinamiche al fine di ottenere il trono. ‘Copione alla Giulia De Lellis’, afferma qualcuno: ed effettivamente la decisione di Maria De Filippi – stando alle anticipazioni sulle registrazioni di Uomini e Donne – è stata quella di offrirle il trono una volta appurata la sua volontà di privarsi del ruolo di corteggiatrice di Flavio Ubirti.

Temptation Island 2025, Maria Concetta parla del Trono di Uomini e Donne e smaschera Angelo/ "Ha un'altra"

Sara Gaudenzi da corteggiatrice a tronista: è polemica tra i fan di Uomini e Donne

Ma qual è la verità? Furbizia e strategia per raggiungere un obiettivo o spontaneità a tutti gli effetti? Sara Gaudenzi alimenta il dibattito e, essendo ancora agli albori della sua esperienza da tronista, forse ci sarà modo per far ricredere i fan che in questi giorni si sono riversati sui social aizzando polemiche e discussioni. La nuova tronista di Uomini e Donne ha certamente un carattere forte e deciso; quel genere di attitudine che o si ‘odia’ o si ama. Ovviamente, il doppio-gioco è da mettere in conto e se dovesse peccare in termini di sincerità sarà solo il tempo a dirlo.

Isabella lascia Uomini e Donne dopo scontro con Christian/ Una persona fuori fa battere il cuore alla dama

Non solo allusioni a furbizia e strategie, Sara Gaudenzi – nuova tronista di Uomini e Donne – sarebbe finita nel mirino del web anche semplicemente per il suo modo di fare. Definita ‘cafona’ e ‘maleducata’ – come riporta Coming Soon – da una parte dei fan, rischia di non iniziare nel migliore dei modi la sua nuova avventura nel dating show di Canale 5.