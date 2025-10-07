Sara Gaudenzi nuova tronista di Uomini e Donne: è polemica! Web in subbuglio contro l’ormai ex corteggiatrice di Flavio Uburti.
Tra anticipazioni sulle prossime puntate in onda e ciò che stiamo già osservando con le puntate trasmesse c’è un argomento di discussione che domina sul resto delle dinamiche: Sara Gaudenzi nuova tronista di Uomini e Donne. La corteggiatrice – ormai ex stando agli spoiler – di Flavio Ubirti ha generato una buona dose di consensi nella sua fase iniziale del percorso; spigliata, con pochi filtri e con quel ‘romanesco’ ad aggiungere pepe ad ogni battuta o frase. La nuova tronista del dating show ha però tirato un po’ troppo la corda o almeno così sembrerebbe stando alle polemiche che aleggiano sul web.
Come racconta Coming Soon, la spontaneità di Sara Gaudenzi inizialmente aveva premiato; ora sui social non sono pochi ad interrogarsi sui reali intenti della ragazza che secondo alcuni avrebbe forzato atteggiamenti e dinamiche al fine di ottenere il trono. ‘Copione alla Giulia De Lellis’, afferma qualcuno: ed effettivamente la decisione di Maria De Filippi – stando alle anticipazioni sulle registrazioni di Uomini e Donne – è stata quella di offrirle il trono una volta appurata la sua volontà di privarsi del ruolo di corteggiatrice di Flavio Ubirti.
Sara Gaudenzi da corteggiatrice a tronista: è polemica tra i fan di Uomini e Donne
Ma qual è la verità? Furbizia e strategia per raggiungere un obiettivo o spontaneità a tutti gli effetti? Sara Gaudenzi alimenta il dibattito e, essendo ancora agli albori della sua esperienza da tronista, forse ci sarà modo per far ricredere i fan che in questi giorni si sono riversati sui social aizzando polemiche e discussioni. La nuova tronista di Uomini e Donne ha certamente un carattere forte e deciso; quel genere di attitudine che o si ‘odia’ o si ama. Ovviamente, il doppio-gioco è da mettere in conto e se dovesse peccare in termini di sincerità sarà solo il tempo a dirlo.
Non solo allusioni a furbizia e strategie, Sara Gaudenzi – nuova tronista di Uomini e Donne – sarebbe finita nel mirino del web anche semplicemente per il suo modo di fare. Definita ‘cafona’ e ‘maleducata’ – come riporta Coming Soon – da una parte dei fan, rischia di non iniziare nel migliore dei modi la sua nuova avventura nel dating show di Canale 5.