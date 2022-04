Uomini e donne, Federica Aversano al veleno su Matteo Ranieri/ “Non c’è… “

Uomini e donne, Federica Aversano si sfoga su Matteo Ranieri dopo la scelta

Ha appassionato i telespettatori di Uomini e donne per il percorso di corteggiatrice veterana vissuto al trono classico di Matteo Ranieri, conclusosi con la scelta del tronista uscente ricaduta sulla rivale Valeria Cardone, e ora Federica Aversano torna a parlare della sua ormai ex fiamma. L’occasione che ha la casertana per parlare dell’ormai ex tronista Matteo è un “Q&A” che lei ha aperto su Instagram, tra le stories, dove -in replica ad alcuni quesiti posti dai fan- Federica non lesina dichiarazioni post-Uomini e donne al veleno sul conto di Ranieri.

Uomini e Donne, Matteo Ranieri punge l'ex Sophie sulla scelta Valeria/ "Non sullo stesso livello..."

Incalzata dai quesiti dei follower sul noto social, quindi, Federica Aversano rilascia testualmente ai danni di Matteo Ranieri, lasciando intendere di non nutrire stima verso di lui: “Se penso ancora a lui? Questa è una domanda non ricorrente, di più. Mi hanno insegnato che quando non puoi parlare bene di una persona è meglio non parlarne. Non c’è stima, mettiamola così”. Ma non è tutto

Federica Aversano, tronista a Uomini e donne?/ Il gossip: "De Filippi spinge per..."

Federica Aversano torna protagonista a Uomini e donne?

Sulla scia delle sue dichiarazioni al veleno rilasciate via Instagram sul conto di Matteo Ranieri, a cui il diretto interessato potrebbe voler replicare molto presto, intanto gira in rete la voce incessante secondo cui Federica Aversano potrebbe a breve debuttare in nuove vesti nel piccolo schermo, o meglio a Uomini e donne, il programma che l’ha resa celebre agli occhi del pubblico tv. Secondo l’indiscrezione ripresa da Comingsoon, nel dettaglio, Maria De Filippi avrebbe avviato le trattative per promuovere Federica Aversano a neo tronista per il trono classico di Uomini e donne. E una domanda sorge ora spontanea: che la campana ed ex Miss nonché mamma single di Luciano possa a breve avere la sua rivincita personale a Uomini e donne, dopo la mancata scelta subita da Matteo Ranieri? Staremo a a vedere cosa riserverà il destino alla casertana.

LEGGI ANCHE:

Uomini e Donne/ Anticipazioni, Matteo Ranieri spiazza sulla fidanzata Valeria

© RIPRODUZIONE RISERVATA