Uomini e donne, Federica Aversano: “Cerco protezione”/”Riccardo Guarnieri? Con lui..”

Uomini e donne: Federica Aversano si racconta come donna e mamma single verso la scelta

Può dirsi una dei tronisti più discussi che la storia di Uomini e donne ricordi e ora Federica Aversano torna a raccontarsi, in vista della scelta e a margine del suo trono classico, senza risparmiarsi sul “pretendente” Riccardo Guarnieri del trono over.

L’occasione che la tronista casertana 28enne ha per tornare a parlare di sé é un’intervista rilasciata tra le pagine di Uomini e donne magazine, dove lei esordisce annunciando che al termine del trono sceglierà “chi saprà proteggermi”. Insomma la mamma single di Caserta cerca la giusta protezione in un uomo, un cavaliere che sia determinato almeno quanto lei e che possibilmente sia di diversi anni più grande di lei, dato il suo limite a non innamorarsi degli uomini più piccoli. La tronista di Uomini e donne si sente nostalgica della figura paterna, che veniva a mancare per un incidente stradale quando lei aveva solo 8 anni. Gli over che hanno ammesso di sentirsi attratti da lei, non sono pochi, parliamo di Alessandro, Giuseppe e Riccardo Guarnieri: “Hanno buon gusto”, ironizza.

A chi concederebbe l’insegnante di diritto in cerca di collocazione, una chance, tra i protagonisti del trono over di Uomini e donne? “Con Riccardo Guarnieri non finirei neanche il caffè”. E aggiunge, in vena provocatoria: «È simpatico, ma non fa per me. Sono una persona decisa e credo lui voglia troppe conferme». Parole che sembrano essere un invito al tarantino a fare il primo passo…

Tra i corteggiatori ufficiali sia Gabriele che Federico hanno commentato con parole forti la corte esposta verso di lei degli over Giuseppe e Riccardo, e al riguardo dichiara: “Gabriele ha commentato il fatto con domande per conoscermi, per capire quale fosse il mio pensiero. Questo mi è piaciuto. In Federico vedo competizione, nei confronti degli altri, e non mi fa piacere»>.

Come dovrebbe essere il suo incontro romantico ideale? Di sicuro all’insegna dell’essenziale: “Sono tradizionalista, cena a lume di candela, risate. Mi basta poco Che ci sia la voglia di stare bene”. Prima dell’upgrade al ruolo di tronista, era stata corteggiatrice di Matteo Ranieri a Uomini e donne. Se lui decidesse di corteggiarla? “Gli mostrerei la strada di casa!”, é la chiosa della casertana.











