Uomini e donne, Federica Aversano “ho sofferto di attacchi di panico”/ Rivelazione dopo la scelta di Matteo

Uomini e donne, Federica Aversano si racconta a cuore aperto dopo Matteo Ranieri

Ha appassionato i telespettatori di Uomini e donne per la frequentazione avviata al trono classico di Uomini e donne, con Matteo Ranieri, il quale a fine percorso le ha detto addio scegliendo Valeria Cardone, e ora Federica Aversano torna a raccontarsi in una diretta Instagram condivisa con lo psicologo Elpidio Cecere.

In occasione del nuovo intervento condiviso a mezzo social post- Uomini e donne, l’ormai ex pretendente di Matteo Ranieri originaria di Caserta ha rivelato di essere reduce da una dura esperienza di vita vissuta alle prese con gli attacchi di panico. “Quando ho parlato degli attacchi di panico tantissime persone mi hanno scritto, avendo un percorso in atto con lo psicologo che mi ha aiutato tantissimo -ha fatto sapere l’influencer con un trascorso di ex Miss Eleganza Campania, al rientro sul noto social-. Io ho sofferto di attacchi di panico due anni fa“. Nell’intervento condiviso in rete, Federica ha avuto modo di parlare al popolo del web della sua vera sé, al di là delle apparenze di una donna forte che lei desta nell’immaginario collettivo di molti telespettatori, perlopiù suoi detrattori, che le contestano in particolare di essere anaffettiva, fredda e calcolatrice.

Lo sfogo di Federica Aversano extra- Uomini e donne

Nella diretta lanciata via Instagram da Federica Aversano, extra-Uomini e donne, ha inoltre avuto parola anche Elpidio Cecere, lo psicologo che ha preso a cuore il disturbo di attacchi di panico che ha annichilito in passato l’ex corteggiatrice di Matteo Ranieri. Questo, dopo che Federica ha poi fatto sapere in diretta, su Instagram: “Poi ho iniziato un percorso di psicoterapia con un’altra dottoressa, ma non vedevo riscontri, io non riuscivo ad uscirne, poi tramite amiche, voci, e anche sul web quando vedevo le sue dirette paradossalmente era il mio calmante”. E a questo punto nella vita di Federica Aversano subentra lo psicologo di sua fiducia. “Avevi 27 anni quando sei venuta da me, avevi rinunciato a scommettere -prende parola Elpidio Cecere-, mi ricordo la prima volta il pianto iniziale, un compagno che non c’era più, un lavoro ancora non trovato. Quello che ho visto in tutto questo percorso era quella parte di te piena di energie e ribellione che forse gli altri non conoscono, che neanche tu riuscivi a vedere. Quella ragazza che non riusciva a gestire le sue emozioni”.

Insomma, sembra proprio che Federica sia reduce da un passato turbolento, culminata con il triste epilogo di una relazione amorosa finita male con il compagno da cui ha avuto il figlio Luciano.











