Uomini e donne, Federica Aversano: il ritiro é dovuto a Tina Cipollari?/ L’accusa

Uomini e donne, Federica Aversano torna a raccontarsi dopo l’addio: l’attacco a Tina Cipollari, nell’intervista

Reduce dal ritiro dal trono classico di Uomini e donne, la ormai ex tronista Federica Aversano destina a Tina Cipollari delle dichiarazioni al veleno. L’occasione che la casertana ha per tornare a rilasciare dichiarazioni pubbliche é un’intervista concessa a Mondo tv 24 di Lorenzo Pugnaloni, ripresa da Isa & Chia. Nell’intervento, quindi, incalzata sulle motivazioni legate alla scelta di chiudere anzitempo il trono classico avviato per la ricerca dell’amore, Federica Aversano non nasconde quanto abbia inciso il peso delle critiche degli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, al dating show di Canale 5.

“Gli attacchi degli opinionisti non li vedevo per nulla costruttivi, erano molto prevenuti, specialmente quelli di Tina -dichiara Federica con il senno di poi, a margine del ritiro e il percorso affrontato a Uomini e donne-. Sicuramente questo ha contribuito, perchè le critiche erano distruttive, solo per darmi noia”. Quindi, l’accusa indirizzata a Tina Cipollari, di essere in un certo senso responsabile del suo addio alla trasmissione di Maria De Filippi, prosegue perentoria sul peso delle critiche: “Hanno influito nella mia scelta, perchè non mi sentivo a mio agio“.

Nell’intervista, inoltre, Federica Aversano non nasconde neanche di aver pensato, durante il trono classico, che l’ex tronista Matteo Ranieri potesse raggiungerla in trasmissione dopo la rottura tra i due, che si registrava alla scelta di lui: “Avevo il terrore che Matteo Ranieri potesse venire a corteggiare. Penso che nella vita ci sono dei momenti. Ha avuto la possibilità di cercarmi fuori, prima”. Ma come avrebbe reagito lei, se Matteo fosse tornato a Uomini e donne per farle la corte, vestendo i panni di corteggiatore a Uomini e donne? “Se mi avesse cercato prima magari potevamo provare a lasciarci meglio, ma dentro il programma non so come avrei reagito. Lui non può non parlare bene di me, ma nemmeno io penso così male di Matteo, quello che dovevo dirgli gliel’ho detto“, fa sapere la tronista uscente di Uomini e donne, che dopo l’addio al trono classico svela anche di essere di nuovo in contatto con…

