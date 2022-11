Uomini e donne, Federica Aversano in contatto con Riccardo Guarnieri?/”La serenità..”

Uomini e donne, Federica Aversano si racconta dopo il ritiro: che ne é stato di Riccardo Guarnieri?

Federica Aversano é in contatto con Riccardo Guarnieri, dopo Uomini e donne? La domanda sorge ora spontanea, dopo che il cavaliere del trono over ha dichiarato di sentirsi attratta da lei e la casertana non ha disdegnato le avances di lui, a Uomini e donne. La risposta arriva ora che Federica torna a raccontarsi, reduce dal ritiro da Uomini e donne, dove lei ha chiuso anzitempo il trono classico intrapreso per la ricerca dell’amore in TV. L’occasione che ha l’ormai ex tronista per parlare di sé, dopo la scelta di uscire di scena dall’esperienza intrapresa in TV, é un’intervista concessa a Mondo tv 24 di Lorenzo Pugnaloni, dove in replica alle domande lei fa sapere di ritenere il peso delle critiche di Tina Cipollari corresponsabile del suo addio a Uomini e donne.

Incalzata sulla coppia uscita di scena felicemente unita da Uomini e donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza, Federica Aversano poi non solo dichiara di non avere pregiudizi, ma si esprime anche sul “terzo incomodo” tra i due, ovvero l’ex della bresciana che resta in TV alla ricerca dell’amore, Riccardo Guarnieri: “Non ho pregiudizi, se le cose sono vere andranno. Non me la sento di dire tante cose. Riccardo Guarnieri penso che non si inquadri nemmeno Riccardo stesso. Penso abbia adesso la serenità di fare qualche passo avanti, non essendoci Ida. Può sentirsi libero di frequentare qualcun altro. Non ho ricevuto nessun messaggio da Riccardo“.

Federica Aversano verso la scelta post-trono?

Insomma, Riccardo sarebbe tornato a contattare Ida Platano e non Federica Aversano, a quanto pare, o almeno questo é stando anche secondo le ultime anticipazioni TV. E l’intervista non finisce qui. Perché, poi, l’ex tronista Federica Aversano fa sapere inoltre di essere rimasta in contatto con uno dei suoi ormai ex pretendenti al trono classico di Uomini e donne, ovvero Stefano. Che quest’ultimo possa riuscire a fare breccia nel cuore della tronista uscita di scena dalla TV, lontano dalle telecamere di Uomini e donne? Chissà…

