Uomini e donne, Federica Aversano: la scelta é dopo l’addio?/”Sono in contatto con..”

Uomini e donne, Federica Aversano si racconta dopo l’addio al trono classico: l’intervista

Reduce dal ritiro da Uomini e donne, dove ha ha chiuso anzitempo i battenti il trono classico avviato per la ricerca dell’amore, Federica Aversano torna a raccontarsi in toto. L’occasione che l’ormai ex tronista casertana ha di parlare di sé, snocciolando alcune verità del suo privato rispetto alla curiosità generale sul suo conto, é un’intervista concessa a Mondo tv 24 di Lorenzo Pugnaloni e ripresa da Isa & Chia. Per l’occasione, Federica così replica a chi riterrebbe che lei voglia cancellare il ricordo del trono condotto a Uomini e donne, ritenendolo un errore: “Sono contenta di averlo fatto, non ho mai ripensato all’esperienza come ‘forse ho sbagliato’, la mia decisione è stata graduale. Lì non riuscivo a vivermela davvero, i ragazzi non mi hanno preso, non mi è venuta quella cosa nel pancino. Non potevo non essere sincera, non aveva senso restare in una situazione in cui non stavo bene”.

Con l’addio al dating show di Maria De Filippi ( che preannuncia ad Amici 2022 il rischio di un’eliminazione choc) la giovane mamma single rifiuta la possibilità di essere celebrata in una puntata TV esclusiva, adornata a festa, quella della scelta d’amore della tronista. Chiaramente, l’esperienza intrapresa nel ruolo di tronista a Uomini e donne, per Federica, rappresenta un dato momento TV, da contestualizzarsi principalmente al tempo delle esterne che la casertana ha vissuto con i suoi allora pretendenti. Non si esclude, quindi, che lei possa “ritrovare l’amore” tra gli ormai ex corteggiatori conosciuti al dating show, una volta ripresi i contatti.

Federica Aversano resta in contatto con Stefano: che succede dopo Uomini e donne?

O almeno l’ipotesi di una scelta post-Uomini e donne non si direbbe azzardata per l’intervistata, alla luce di una rivelazione della stessa casertana. Nell’intervista, cioè, Federica dichiara di essere tornata ad avere contatti con Stefano, mentre con Federico i rapporti sono del tutto inesistenti dopo l’uscita dalla trasmissione: “Con Stefano c’è stato uno scambio di battute e di messaggi, porterò un bellissimo ricordo di lui. Penso ancora che sia un principe, è educato, carino, spontaneo. Con Federico ho il piacere di dirti che non ci siamo sentiti, ho visto che ha fatto amicizia, si è portato a casa qualcosa. Se sei finto con me non vai”. Quindi, la ” lei fu tronista di Uomini e donne” rincara la dose sul corteggiatore che più l’avrebbe delusa, tanto da contribuire al suo addio definitivo a Uomini e donne: “Quando ho detto che io andavo via Stefano cercava di capire il perchè, mentre l’altro ha continuato a fare storie. Anche di altri mi porto un bellissimo ricordo”.

