Uomini e Donne/ Federica Aversano torna a parlare di Matteo Ranieri e…

Uomini e Donne, anticipazioni e news

Federica Aversano è stata una delle protagoniste della stagione attualmente in onda di Uomini e Donne. L’ex corteggiatrice ha provato a conquistare il cuore di Matteo Ranieri che, durante la scelta, le ha preferito Valeria Cardone. La bellezza di Federica Aversano aveva conquistato anche le attenzioni di Alessandro Vicinanza che ha provato a convincerla a restare in trasmissione per conoscerla. Federica, però, ha preferito tornare a casa, ma il suo nome continua ad essere accostato al programma di Maria De Filippi. Secondo alcuni rumors, infatti, Federica potrebbe essere una tronista della prossima stagione di Uomini e donne. Per ora, però, si tratta di indiscrezioni non confermate.

Uomini e donne, Federica Aversano al veleno su Matteo Ranieri/ “Non c'è... "

Federica, tuttavia, continua ad essere molto seguita su Instagram, ha deciso di rispondere ad alcune domande dei followers tornando a parlare di Matteo Ranieri, ma anche di Alessandro Vicinanza che, nelle scorse puntate, è stato rimproverato da Maria De Filippi.

Uomini e Donne: Federica Aversano, attacco a Matteo Ranieri

La scelta di Matteo Ranieri aveva lasciato l’amaro in bocca a Federica Aversano che, nello studio di Uomini e Donne, aveva attaccato duramente il tronista da cui si era sentita presa in giro. Nel rispondere alle domande dei fans, come riporta il portale Coming Soon, la Aversano ha detto: “Se penso ancora a lui? Questa è una domanda non ricorrente, di più. Mi hanno insegnato che quando non puoi parlare bene di una persona è meglio non parlarne. Non c’è stima, mettiamola così”.

SCELTA LUCA SALATINO A UOMINI E DONNE, CHI È?/ Slitta ancora, Aurora lo fa infuriare

In merito ad Alessandro Vicinanza, Federica ha spiegato di aver visto la puntata in cui il cavaliere è stato accusato di aver dimostrato poca sensibilità nei confronti della dama Desiree sottolineando i diversi stili di vita. A tal proposito, la Aversano ha detto: “Ho visto la puntata, penso che Alessandro, a parer mio, abbia sbagliato a non avere tatto. Qualsiasi persona non merita di sentirsi in imbarazzo. Ha peccato di leggerezza, tutto qui”.

LEGGI ANCHE:

Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 22 aprile: Gemma esce con Giacomo, Ida…

© RIPRODUZIONE RISERVATA