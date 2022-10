Uomini e Donne, Federica Benincà diventa mamma è nata la piccola Arianna/ L’annuncio

Federica Benincà, è nata la piccola Arianna: l’annuncio social

Federica Benincà ha dato alla luce la piccola Arianna, nata dall’amore con il calciatore Ettore Gliozzi. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha voluto condividere la lieta novella con i fan, pubblicando un bellissimo scatto in bianco e nero.

“Benvenuta al mondo Arianna. Più ti guardiamo e più non capiamo niente, ma una cosa è certa: Sei il nostro cuore. Mamma e Papà ti amano 3000” queste le parole di Federica Benincà che annunciano la nascita della primogenita. La piccola è felice in braccio alla sua mamma, che ha dovuto aspettare ore e ore di travaglio per poterla stringere a se. Infatti, l’ex corteggiatrice ha partorito alle 19 ma il travaglio è iniziato alle 5 del mattino. Una fatica immensa, dunque, ripagata però da una delle gioie più grandi della vita: stringere il proprio bambino.

Federica Benincà, la dedica per la piccola Arianna prima che venisse al mondo

Federica Benincà, ha scattato un’ultima foto con il pancione dei nove mesi prima di mettere al mondo la sua piccola Arianna. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha scritto una dedica alla sua primogenita che ora è, finalmente, tra le braccia della sua mamma.

“Sono entrata in quel periodo dove ogni giorno è libero per conoscerci.

Ho mille pensieri su di noi, su di me e su di te. Mi hai già stravolto la vita e ancora non sei nata.

Io non potrò essere una madre perfetta, ma ti prometto che ogni giorno cercherò di essere la versione migliore di me stessa e ti amerò con tutto il mio cuore (anche se questo a volte comporterà dirti dei “no”).

Tra poco saremo tra le braccia del tuo papà e se ci penso mi scoppia il cuore.

Quando ti senti pronta, piccoletta, noi siamo qui ad aspettarti (Ma mi raccomando, dopo il 23 settembre che del segno della vergine ci basta nonna Paola“.

