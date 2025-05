Ci sono ex protagonisti di Uomini e Donne che continuano a essere seguiti anche a distanza di anni, questo per far capire il potere che ha un programma simile, che con una formula semplicissima riesce a imprimere nella memoria del pubblico i volti di personaggi che hanno provato a cercare l’amore, ma non ci sono riusciti, e viceversa. Chi si ricorda di Federica Benincà, scelta dal tronista Marco Cartasegna nell’edizione 2016/17?

Sul suo profilo Instagram l’ex corteggiatrice ha voluto aprirsi ai suoi followers spiegando come mai in questo periodo sia un po’ assente, facendoli anche preoccupare un po’: “Io non mi vedo bene da tanto, tantissimo tempo. È come se mi sentissi scomposta. Mi guardo allo specchio e non mi piaccio. Ma proprio zero. Se mi faccio le foto le cancello tutte, tranne le rare volte che le reputo carine. Ma non mi vedo mai bella”.

Uomini e Donne e il disagio di Federica Benincà: “Mi rivolgerò a qualcuno per risolvere il problema”

Nata dalla sua relazione con il calciatore Ettore Gliozzi, la figlia Arianna è la gioia di Federica Benincà, anche se, come ha raccontato un anno fa, ha vissuto una gravidanza terribile, e non ha mai parlato del parto. Ora ha confessato che questo periodo in cui non si vede bella, e passa il tempo a cancellare le foto che si fa, dura da quando appunto era incinta, fino ad arrivare a pesare 45kg in allattamento: “Situazione che dura da troppo tempo e sta diventando un disagio. Mi rivolgerò a qualcuno per capire dove sia il problema”.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha continuato col ringraziare le sue followers che le sono sempre state accanto anche nei momenti bui, come quello che sta passando adesso, dicendo che riuscirà a risolvere questo disagio, spera, anche perché le cose gravi sono altre.