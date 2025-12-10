Federica e Guido attaccano Agnese dopo la scelta a Uomini e Donne: cos'hanno detto e cosa pensano della storia con Roberto

Negli ultimi giorni il Trono Over di Uomini e Donne è tornato a far parlare grazie a una delle coppie più discusse dell’ultima stagione: Federica Clazzer e Guido Ricci. Dopo settimane di alti e bassi, i due hanno scelto di lasciare la trasmissione insieme e viversi la storia lontani dalle telecamere. Ed è proprio ora, a distanza di un po’ di tempo, che hanno finalmente come stanno davvero le cose. In un’intervista rilasciata al format Casa Lollo, la coppia si è mostrata serena e complice, raccontando di aver trovato una tranquillità che era difficile da raggiungere in uno studio televisivo.

La sorpresa più grande, però, è il passo importante che hanno deciso di fare: la convivenza. Federica e Guido, inoltre hanno ammesso che l’inizio non è stato semplice, ma che fuori dal programma hanno trovato un equilibrio nuovo e ora sono pronti a mettersi in gioco davvero. Infine, hanno detto la loro anche su un’altra coppia nata di recente: Agnese e Roberto. I due hanno prima augurato il meglio agli ex compagni d’avventura, per poi lanciare delle stoccate che non sono passate inosservate.

Guido attacca Agnese: caos nel Trono Over di Uomini e Donne

Intervistato da Lorenzo Pugnaloni, Guido Ricci ha ammesso di credere poco nella durata di questa nuova storia tra Agnese e Roberto perché, secondo lui, la dama fino a poco tempo fa era ancora legata sentimentalmente a Federico Mastrostefano. Ricordiamo, però, che Agnese avrebbe deciso di chiudere con Federico proprio per il suo comportamento poco chiaro e per come, a suo dire, la faceva sentire insicura e sminuita. Roberto, invece, le avrebbe dimostrato sin da subito un atteggiamento completamente diverso, portandola a sceglierlo. La coppia di Uomini e Donne replicherà a queste dichiarazioni? Chissà…