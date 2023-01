Uomini e Donne, Federico bacia Alice/ Carola crolla in studio e scoppia a piangere

Uomini e Donne, Federico bacia Alice in esterna: “Sono stato benissimo”

La puntata di oggi di Uomini e Donne ha mostrato uno dei protagonisti del Trono Classico, Federico Nicotera rimasto con sole due corteggiatrici: Carola e Alice. Il tronista è uscito proprio con quest’ultima in esterna, tutta improntata sul far conoscere alla corteggiatrice la sua quotidianità.

Federico esce ancora vestito da lavoro e va a prendere Alice con la sua macchina, poi insieme guidano fino a casa sua. Le cose sono andate molto bene, tanto che il tronista ha chiesto alla corteggiatrice di baciarlo “ad ogni semaforo rosso”. Tra i due ci sono stati diversi baci passionali e tanta complicità. Al termine della clip, il tronista ha parlato in studio di come si è sentito durante l’esterna con Alice: “Sono stato benissimo, sono davvero contento“. Di contro la pretendente ha risposto: “Non mi aspettavo questo gesto da parte sua” lasciando intendere fosse molto contenta di quanto accaduto tra loro.

Uomini e Donne, Carola scoppia in lacrime dopo l’esterna di Federico e Alice

Dopo aver visto l’esterna di Federico e Alice a Uomini e Donne, Carola è scoppiata a piangere. La corteggiatrice vedendo la complicità tra i due, non è riuscita a trattenere le lacrime. A prendere la parola è Federico che dichiara: “Mi dispiace vederla così. Non mi aspettavo questa reazione di Carola, ero pronto a chiederle cosa ci stai a fare qua. Forse una risposta anche silenziosa l’ho avuta“.

Il tronista, però, continua ad avere dubbi sulla corteggiatrice e sull’interesse nei suoi confronti. Carola, ancora in lacrime, chiede aiuto a Maria De Filippi: “Ti pare che posso affrontare un discorso così in questo contesto, per come sono io. Non mi pare, io faccio fatica ad esprimermi; l’aggressività la uso quando mi sento attaccata!”. Federico, però, continua a replicare: “Io non la capisco” e così scoppia la lite tra i due che continuano a recriminarsi atteggiamenti errati da ambo le parti. Il tronista si altera sempre di più: “Sei troppo concentrata su te stessa” conclude rivolgendosi alla corteggiatrice.

