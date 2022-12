Uomini e donne, Federico Dainese esce con Vincenza/Elena una furia: trono a rischio?

Uomini e donne, Federico Daiense torna al centro studio: la scelta é anticipata?

Prosegue il consuetudinario appuntamento TV di Uomini e donne, con la nuova registrazione datata 9 dicembre 2022, che vede Federico Dainese fare una scelta nella scelta, con annesse discussioni in trasmissione. Il tronista in carica torna al centro studio, dopo la sua assenza dal format prodotto e condotto da Maria De Filippi, per via della riscontrata positività al Coronavirus. E con il rientro a Uomini e donne, tuttavia, il trono classico che vede protagonista il giovane sembra rischiare la chiusura anticipata, dal momento che Federico Dainese si palesa sempre più coinvolto sentimentalmente da una corteggiatrice, parliamo della pretendente di nome Vincenza. Il tronista in carica porta in esterna Vincenza, e nell’uscita tra i due traspare una alchimia magica. Che lei sia la scelta di lui? Federico destina anche una cartolina alla corteggiatrice, segno che lui si sia particolarmente affezionato alla giovane, nella ricerca dell’amore avviata in TV.

Ma non si fanno di certo attendere le reazioni avverse, con accese polemiche in studio.

Elena furibonda, Federico Dainese costretto alla scelta anticipata?

Stando alle anticipazioni TV di Uomini e donne classico e over, inoltre, alla visione dell’esterna romantica e il gesto del tronista, l’altra corteggiatrice Elena si palesa su tutte le furie, dando vita ad una serie di discussioni con il tronista. Questo, perché probabilmente spinta dalla gelosia provata per Federico, che ha a quanto pare vissuto in esterna delle emozioni al cardiopalmo con la rivale. E non può di certo dirsi azzardata, quindi, l’ipotesi che il trono di Federico Dainese possa chiudersi nell’imminente, sulla scia delle polemiche a Uomini e donne. Cosa accadrà nello studio TV del dating show di Maria De Filippi?

Non ci resta che continuare a seguire gli appuntamenti TV di Uomini e donne, su Canale 5, per sapere di più sulla evoluzione delle conoscenze maturate al trono over e al trono classico. Per la quota trono over, nel frattempo, Riccardo Guarnieri riceve un “due di picche” dalla dama Gloria Nicoletti, sotto l’albero di Natale…

