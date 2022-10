Uomini e Donne, Federico Dainese svela la donna ideale/ “Deve coccolarmi come mamma”

Federico Dainese, il tronista mammone, svela che donna cerca a Uomini e Donne

Federico Dainese è uno dei nuovi tronisti di questa edizione di Uomini e Donne; in occasione di un’intervista su Nuovo Tv, l’odontoiatra di 25 anni risponde alle critiche di chi lo definisce “tronista mammone” e lo vorrebbe fuori dal programma.

IDA PLATANO E ALESSANDRO VICINANZA/ Lite a Uomini e Donne con Roberta: "Il bacio..."

Al settimanale, il tronista racconta il profondo legame con la sua mamma: “La mia mamma occupa per me un posto speciale nel cuore. Lei mi vizia anche perchè mi fa trovare il pranzo e la cena pronti e la mattina mi rifà pure il letto“. Da qui il desiderio di Federico Dainese di trovare una ragazza che si occupi di lui con tanta cura, quanto quella che usa la sua mamma nei suoi confronti: “Se una ragazza è davvero innamorata si comporta come lei” sostiene il tronista.

Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua/ Ritorno di fiamma a Uomini e Donne: bacio...

Federico Dainese svela cosa lo colpisce in una donna

Dopo aver rivelato i suoi desideri, Federico Dainese, ai microfoni di Nuovo, svela quali siano le caratteristiche che lo colpiscono in una donna. Il tronista, dunque, dichiara: “Sarà per mia deformazione professionale, ma visto che faccio l’odontotecnico, i miei occhi cadono sul suo sorriso. ”

Poi rivela le sue disavventure amorose: “Finora non sono stato fortunato in amore. Dopo due storie importanti sono single da più di un anno e per questo ho deciso di mettere in gioco i miei sentimenti in TV.” Federico Dainese svela se è interessato a far carriera in Tv: “Sono soddisfatto della mia vita e di quello che sono riuscito a costruire fino a oggi nel mio lavoro, per cui non ho mai preso seriamente in considerazione l’idea di tentare la strada del mondo dello spettacolo. Credo che il mio percorso a Uomini e Donne sarà un’avventura unica e che mi rimarrà nel cuore per sempre” sostiene l’odontotecnico, che ha ancora tutto un percorso davanti per trovare l’amore.

Karina Cascella, boccia il trono over di Uomini e Donne/ "Gemma? Un soprammobile"

© RIPRODUZIONE RISERVATA