Uomini e donne, Federico e Carola celebrano un mese d’amore/ La dedica su Instagram

Federico e Carola, un mese d’amore per la coppia di Uomini e donne

Un mese fa Federico Nicotera e Carola Carpanelli hanno fatto la scelta più importante della loro vita. Protagonisti di Uomini e donne in questa lunga esperienza televisiva, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice si sono incontrati nel programma, si sono conosciuti, frequentati, innamorati e, alla fine, si sono scelti. Un mese di forti emozioni per la giovanissima coppia, ora intenzionata a bruciare le tappe e vivere la propria storia d’amore al 100%.

Nicole Santinelli chi sceglierà a Uomini e Donne?/ Ex corteggiatore spiffera il nome

Il primo importante passo è stato quello della convivenza, una sfida non da poco per ogni coppia che vuole mettere alla prova il proprio amore. Ma, oltre alla convivenza, per Federico e Carola oggi è un giorno davvero speciale: si celebra infatti il loro primo mesiversario. Proprio un mese fa ha avuto inizio il loro sogno d’amore e i diretti protagonisti non se lo sono affatto dimenticati.

Amici 2023, Maddalena Svevi rifiuta il guanto ed é eliminata al serale?/ La scelta

Carola Carpanelli, la dolcissima sorpresa di Federico: “Ti sei fidata e…“

Federico Nicotera ha così voluto celebrare questo primo, importante traguardo con una dolcissima sorpresa alla sua Carola Carpanelli. L’ex corteggiatrice di Uomini e donne ha condiviso su Instagram una story, che raffigura un mazzo di fiori e, accanto, un bigliettino da parte del fidanzato: “Ti sei fidata ed eccoti qui… Sei L’AMORE. +1. IL TUO Fefe“. Un dolcissimo e romantico risveglio per la ragazza, prontamente condiviso con i suoi followers per celebrare, assieme a loro, il primo mese d’amore con Federico.

Sophie Codegoni "censura" Alessandro Basciano/ "Vorrei fare più storie con lui ma..."

E su Twitter si sprecano i messaggi di auguri da parte dei fan della coppia, come questo: “Auguroni alla coppia più bella e più simpatica di Uomini e donne che ci ha regalato tante, ma tante emozioni. Non avevamo dubbi che sareste arrivati qui e non abbiamo dubbi che andrete oltre. NOI sempre con VOI dal giorno 0. 1 mese dei miei #nicotelli“. E ancora: “Io troppo debole per loro due, come si fa“. Messaggi di grande affetto per la giovane coppia, che celebra un mese d’amore e guarda al futuro con ottimismo.

Auguroni alla coppia più bella e più simpatica di #UominieDonne che ci ha regalato tante, ma tante emozioni 💘

Non avevamo dubbi che sareste arrivati qui e non abbiamo dubbi che andrete oltre.

NOI sempre con VOI dal giorno 0

1 mese dei miei #nicotelli 🥺🤧#Federico #Carola pic.twitter.com/rlyixzr4rw — Irinah (@Fausta58242099) April 7, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA