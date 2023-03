Uomini e donne, Federico e Carola non vanno d’accordo?/ Lo spoiler della scelta

Uomini e donne, Federico Nicotera sceglie Carola Viola Carpanelli: spuntano delle particolari curiosità

C’é grande attesa per la scelta di Uomini e donne, che vede Federico Nicotera scegliere come donna al suo fianco Carola Viola Carpanelli, e intanto ci si chiede se tra i due sia già finita sul nascere. La puntata della scelta, così come si apprende dagli annessi spoiler TV di Uomini e donne classico e over, si é tenuta alle registrazioni tra il 6 il 7 marzo 2023, e vede Carola Viola Carpanelli e Alice Barisciani contendersi il tronista Federico Nicotera, che al termine del trono decide di proporre alla prescelta il tentativo di formare una coppia fuori dagli studi TV. Questo, per una lovestory nella vita reale. Le anticipazioni TV sono da prendersi con le dovute pinze e potrebbero vedersi smentite alla visione della messa in onda della puntata della scelta. Tuttavia, dell’atteso appuntamento TV di Uomini e donne, si anticipano delle curiosità molto particolari. A partire dalla scelta dell’outfit dei protagonisti.

Per l’occasione della puntata della scelta, il tronista opta per uno smoking blu, la “bellissima con i capelli mossi” Carola sceglie un abito bianco e Alice una mise in tinta corvina. “Molto bella anche Alice vestita di nero. In studio erano presenti le tronista Nicole Santinelli e Lavinia Mauro, il tronista Luca Daffré no. C’erano i corteggiatori, Nicole ha ballato con Andrea, mentre nessuno dei due corteggiatori Alessio ha mai invitato al ballo la tronista Lavinia, che non ha annunciato quando farà la scelta”, si apprende dai curiosi spoiler. Ma non é tutto.

Uomini e donne: Carola Viola Carpanelli e Federico Nicotera sono incompatibili?

Rispetto alla scelta di Federico Nicotera, ricaduta su Carola Viola Carpanelli, in una romantica sorpresa con tanto di orsacchiotti in studio per la bionda da parte del tronista, gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, alla fine, si sono palesati felici della decisione di Federico. Accade al momento del classico sketch di Uomini e donne, dove il tronista chiama al centro studio la non scelta per prima, per poi invitare la prescelta. La canzone del ballo finale della scelta, con tanto di “sí” di Carola a Federico? “Potrebbe essere un brano di Giorgia”.

Ma alla luce della scelta nella scelta, quella della canzone come tappeto musicale dell’occasione, Carola Viola Carpanelli e Federico Nicotera si dimostrerebbero incompatibili tra loro, dando segnale manifesto che non siano destinati a durare a lungo come coppia: “Ovviamente ci sono stati i petali e c’è stato il bacio tra i due: finito il momento della scelta, dovevano decidere la canzone e non riuscivano a mettersi d’accordo su quale far partire”, si preannuncia della attesa puntata di Uomini e donne, la cui messa in onda é prevista in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity.

Quali sorti attendono, quindi, i due protagonisti della scelta di Uomini e donne, nella vita reale?











