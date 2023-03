Uomini e donne: Federico indeciso tra Carola e Alice?/ Il retroscena della scelta

Uomini e donne, Federico Nicotera diviso tra Carola Viola Carpanelli e Alice Barisciani: le anticipazioni TV

Sale l’attesa per la puntata della scelta a Uomini e donne di Federico Nicotera , il cui cuore sarebbe diviso a metà tra le corteggiatrici Alice Barisciani e Carola Viola Carpanelli. O almeno questo é il sospetto generale che nasce, per l’occhio pubblico, alla luce degli spoiler di Uomini e donne classico e over lanciati relativamente alla scelta del tronista, registratasi tra il 6 e il 7 marzo 2023 in quel di Roma. In occasione dell’attesa puntata, poco prima di nominare la donna prescelta tra le corteggiatrici competitor, al termine del trono classico, la mora Alice Barisciani e la bionda Carola Viola Carpanelli, Federico Nicotera sorprende porgendo ad entrambe le pretendenti lo stesso regalo. Un pensiero, quello che il giovane capitolino rivolge alle corteggiatrici, del tutto inaspettato, segno per il chiacchiericcio del momento che Federico si sentisse diviso tra due fuochi, indeciso tra Alice e Carola, fino all’ultimo secondo antecedente all’attimo della scelta-epilogo del trono classico.

Prima di registrare la scelta, Federico invita entrambe le due corteggiatrici ad un’esterna fuori, ma non solo. Il tronista decide di destinare ad entrambe le corteggiatrici un porte-bonheur: “Lui ha regalato ad entrambe uno stesso portafortuna, ma non ha baciato nessuna delle due”, accade prima della scelta. Insomma il tronista riserva lo stesso trattamento, sia ad Alice che a Carola, prima di registrare la scelta finale. Ma non é tutto. Perché, poi, il capitolino -avvezzo a dispensare regali- non lesina un souvenir -ben distinto rispetto a quello porto alle rivali in amore- destinato alla produttrice e conduttrice del format, Maria De Filippi, direttamente nello studio TV: “un pacco di caramelle a Maria (invece dei soliti fiori che di solito portano tutti i tronisti)”.

Federico Nicotera come un principe, alla scelta di Uomini e donne…

Che Federico sia giunto combattuto, dal cuore diviso a metà tra Alice e Carola, al momento della scelta? Chissà. L’occasione della scelta dell’anima gemella diventa, inoltre, anche una trovata per sfoggiare la propria personalità in fatto di moda e tendenza. Federico opta per lo smoking blu da sognante principe azzurro, l’anticipata scelta Carola sceglie un abito bianco e la rivale non scelta, Alice, una mise nero corvino.

Ma cosa abbia spinto Federico a sbilanciarsi in una scelta tra le competitor agli esatti antipodi, Alice Barisciani e Carola Viola Carpanelli, resta un arcano da svelare. Non ci resta che attendere la puntata della scelta, per saperne di più.

