Uomini e Donne: Federico Mastrostefano 'ubriaco' in esterna con Agnese De Pasquale dopo aver visto Francesca: è caos e lei lo caccia

Anticipazioni Uomini e Donne, Federico ‘ubriaco’ rovina l’esterna con Agnese De Pasquale

Colpo di scena nelle prossime puntate del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Oggi martedì 23 settembre 2025 si sono svolte le nuove registrazioni e le anticipazioni Uomini e Donne svelano che nelle prossime puntate succederà di tutto non solo nel Trono Classico ma soprattutto nel Trono Over con dame e cavalieri protagonisti di grandi stravolgimenti. Il caos in studio, o meglio in esterna, tuttavia lo ha portato il nuovo cavaliere, ex tronista, Federico Mastrostefano.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE 23 SETTEMBRE 2025/ Flavio sott'accusa, Sabrina chiude con Enrico

Stando alle anticipazioni Uomini e Donne riportata dal sempre affidabile Lorenzo Pugnaloni, infatti, sembra proprio che nelle prossime puntate Federico si presenterà ‘ubriaco’ o meglio un po’ alticcio in esterna con Agnese De Pasquale. Andando con ordine Federico nelle prossime puntate uscirà con due dame Agnese e Francesca. Deciderà di portare in esterna entrambe, la prima per un aperitivo e la seconda per una cena tuttavia le cose non andranno per niente secondo i piani e Federico si presenterà ben oltre l’orario previsto da Agnese a dire della dama un po’ alticcio.



Sara Gaudenzi, chi è la nuova tronista di Uomini e Donne/ Annuncio ai genitori: piangono tutti

Federico Mastrostefano alticcio all’esterna con Agnese De Pasquale a Uomini e Donne: lei chiude

Stando alle anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni, Federico nelle prossime puntate uscirà con una nuova dama, Francesca. In teoria, lui avrebbe dovuto incontrare quest’ultimo per un aperitivo, per poi andare a cena con Agnese De Pasquale, dama che sta conoscendo da settimane e della quale si dichiara attratto. Invece, cambierà i piani rimanendo fino a cena con Francesca per poi raggiungere la De Pasquale solo dopocena. E non è tutto non solo arriverà in ritardo all’appuntamento ma Federico si presenterà anche un po’ alticcio per il vino e per questo motivo Agnese lo manderà a casa: fine della loro conoscenza?