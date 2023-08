Uomini e Donne, Federico Nicotera di nuovo tronista?/ “Se scende un’altra Carola…”

Uomini e Donne, “faccia a faccia” per Federico Nicotera e Carola Carpanelli

Con il mese di agosto ampiamente agli sgoccioli, cresce l’attesa degli appassionati per il ritorno dei programmi cult di ogni stagione televisiva. Se per la messa in onda bisognerà ancora attendere, sono invece già iniziate le registrazioni di Uomini e Donne. Il dating show di Maria De Filippi – come riporta Novella2000 – è partito dal confronto tra due protagonisti della passata stagione: Federico Nicotera e Carola Carpanelli.

Federico Nicotera – nel ruolo di tronista – concluse la sua esperienza a Uomini e Donne scegliendo proprio Carola Carpanelli. Le prime settimane fuori dal dating show sembravano promettere bene per la coppia; poco dopo però è arrivata la triste notizia per i fan: i due hanno infatti interrotto la loro relazione. Nella registrazione di ieri – come racconta il portale – i due hanno avuto modo di raccontare le vicissitudini affrontate e che avrebbero portato alla definitiva rottura. A quanto pare però – stando alle anticipazioni di Isa e Chia e GemmaPagali.it – sarebbe emerso un clamoroso retroscena.

Anticipazioni Uomini e Donne, Federico Nicotera e il possibile trono-bis

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne e riferite alla registrazione di ieri, sarebbe stato chiesto a Federico Nicotera, da qualcuno dei presenti, di ripetere l’esperienza sul trono: “Dai, aggiungiamo un’altra sedia”. L’euforia della proposta sarebbe però stata placata dalle argomentazioni contrarie di Maria De Filippi. Stando a quanto riporta Novella2000, la padrona di casa avrebbe sottolineato di vedere l’ex tronista ancora troppo provato per poter rivivere l’esperienza sul trono.

Sulla suggestione di un trono-bis, avrebbe avuto modo di esprimere la propria preferenza anche Federico Nicotera. Quest’ultimo infatti avrebbe pronunciato una frase che lascia poco spazio ad interpretazioni: “Solo se scendesse un’altra volta Carola”. Dunque, appare chiaro che l’ex tronista di Uomini e Donne sia ancora particolarmente preso dall’ex corteggiatrice. Dal canto suo, Carola Carpanelli sembra essersi dimostrata particolarmente categorica rispetto alla fine della relazione e con pochi margini rispetto ad un possibile ritorno di fiamma.











