Nei mesi scorsi, per l’esattezza a gennaio, si è acceso il gossip tra la ballerina professionista di Amici Isobel Kinnear e l’ex tronista di Uomini e Donne Federico Nicotera. Il primo a lanciare l’indiscrezione è stato l’esperto di gossip Alessandro Rosica che successivamente aveva confermato il loro flirt postando una foto dei due. Lo scatto in questione ritraeva Isobel e Federico insieme in un ristorante affiatati e complici. Insomma i due sembrano davvero innamorato e invece adesso pare che tra di loro sia tutto finito.

L’ex tronista di Uomini e Donne Federico Nicotera e Isobel Kinnear di Amici si sono lasciati? Il rumor circola da giorni ma adesso a lanciare una nuova segnalazione è stata Deianira Marzano. L’esperta di gossip ha postato tra la sua Instagram stories la segnalazione di una follower che avevano notato alcuni indizi sulla possibile rottura tra i due: un video in cui l’ex tronista lascia intendere di essere ancora legato alla sua ex fidanzata Carola Carpanelli con in sottofondo un brano di Mina che, ai tempi della loro frequentazione le aveva dedicato.

Durante l’esperienza ad Uomini e Donne come tronista, la scelta di Federico Nicotera era stata Carola Carpinelli. La loro relazione, tra alti e bassi, era durata anni fino alla rottura definitiva l’anno scorso. Da allora sembrava che entrambi avessero voltato pagina, Carola con un nuovo fidanzato e Federico insieme a Isobel. Adesso invece sembra proprio che Federico Nicotera sia sempre stato innamorato dell’ex fidanzata Carola Carpinelli e che non abbia mai avuto un reale interesse per Isobel Kinnear di Amici. “Avevi ragione tu non l’ha mai dimenticata a Carola e ha utilizzato Isobel” ha scritto una follower a Deianira la quale ha rincarato la dose: “Lui è ancora innamorato e ha provato a contattarla tantissime volte, ma ormai lei ha un’altra relazione e non le interessa più nulla di lui.” Federico Nicotera è ancora innamorato dell’ex fidanzata Carola Carpinelli? Stando alle ultime indiscrezioni pare proprio di si ma lei da mesi ha voltato pagina con un misterioso ragazzo.