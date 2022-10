Uomini e donne: Federico Nicotera scorda Sophie Codegoni, con Alice?/ Scatta il bacio

Uomini e donne, Federico Nicotera esce in esterna con Alice e…

Si rinnova il consuetudinario appuntamento TV di Uomini e donne, con la puntata datata 18 ottobre 2022 su Canale 5, che vede il trono classico di Federico Nicotera mettere a segno un’esterna al bacio con una corteggiatrice. Che sia giunto per lui il momento di scordare Sophie Codegoni, l’ex tronista corteggiata e ora compagna di Alessandro Basciano, non é un’ipotesi azzardata, e al contempo inizia ad incombere su Federico la minaccia di una chiusura anticipata del trono. Il motivo che potrebbe vedere Federico Nicotera chiudere in anticipo il trono classico? A Uomini e donne, viene fatta luce sull’esterna che Federico Nicotera ha registrato con la corteggiatrice Alice, un’uscita dalle atmosfere romantiche, dove i due giovani hanno accorciato le distanze anti- Coronavirus tra loro, fino a giungere al bacio.

Un risvolto importante per l’ex corteggiatore dagli occhi di ghiaccio di Sophie Codegoni, che a Uomini e donne prosegue quindi la sua ricerca dell’amore. Che sia Alice la dolce metà che il giovane sogna da tempo? In puntata quindi gli occhi sono tutti puntati su colei che si preannuncia la scelta di Federico Nicotera, Alice, con tanto di reazioni delle restanti corteggiatrici del tronista.

Federico Nicotera pronto alla scelta?

Non si esclude che, tra le possibili reazioni al bacio scattato in esterna tra Federico e Alice, possa esserci la volontà delle altre corteggiatrici di ritirarsi dal trono classico di Uomini e donne, mandando in crisi il percorso del tronista in carica. Il momento é all’insegna della tensione per il giovane, che potrebbe vedersi costretto alla chiusura anticipata del suo trono classico e a scegliere Alice. In alternativa, qualora lui fosse abbandonato dalle corteggiatrici avverse al bacio con la fortunata, potrebbe indire le selezioni di nuove pretendenti al trono classico. Per saperne di più non ci resta che continuare a seguire Uomini e donne, dove intanto Riccardo Guarnieri minaccia l’addio…

