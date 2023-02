Uomini e donne: Federico Nicotera verso la scelta?/ Alice va via: c’entra Carola

Uomini e donne, Carola Viola Carpanelli é la scelta di Federico Nicotera? Alice Barisciani sente di aver perso il tronista

Prosegue l’ormai consuetudinario appuntamento TV di Uomini e donne, con Federico Nicotera prossimo alla scelta, sempre più vicino a Carola Viola Carpanelli a discapito di Alice Barisciani. O almeno questo é stando a quanto gli spoiler TV di Uomini e donne classico e over fanno trapelare in vista della nuova puntata del dating show in onda il 24 febbraio 2023 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity. Al rientro al centro studio, per la quota trono classico Federico Nicotera riceve una dichiarazione d’amore da parte di Carola Viola Carpanelli, e la reazione del tronista scatena la pronta uscita di scena della mora corteggiatrice. In un messaggio del tutto inaspettato, dopo che nella puntata precedente lui si é detto prossimo alla puntata della scelta finale, Carola ammette a Federico di nutrire un sentimento importante per lui. Che sia una vera dichiarazione d’amore quella della bionda corteggiatrice? L’interrogativo nasce spontaneo e, intanto, Federico si riavvicina alla bionda, abbracciandola e concedendosi con lei un sentito ballo in studio. Il tutto finisce per infastidire non poco Alice Barisciani.

La mora corteggiatrice, infatti, esce dallo studio di Uomini e donne, al pensiero, ormai, che Carola Viola Carpanelli sia la scelta top secret di Federico Nicotera.

A consolare la mora corteggiatrice é l’opinionista veterano di Uomini e donne, Gianni Sperti. É proprio lui a fiondarsi da Alice, che finisce dietro le quinte, fuori dallo studio, peraltro in lacrime. Ma quale sarà la vera scelta di Federico Nicotera? Non resta altro che continuare a seguire gli appuntamenti settimanali TV di Uomini e donne, previsti dalle 14:45 alle 16:10, dal lunedì al venerdì.

