Uomini e donne, Federico Nicotera verso la scelta?/ Scatta il bacio con Carola!

Uomini e donne, Federico Nicotera porta in esterna Carola: tra i due scatta il bacio, le anticipazioni delle registrazioni del 22 novembre

Prosegue l’ormai consuetudinario appuntamento di Uomini e donne, con le registrazioni del 22 novembre 2022 che vedono Federico Nicotera giungere al bacio con Carola, a discapito di Alice. Il trono di Federico, ex corteggiatore storico di Sophie Codegoni, potrebbe rivelarsi compromesso e a rischio chiusura anticipata, dal momento che – stando alle ultime anticipazioni TV fornite da Uomini e donne classico e over di Lorenzo Pugnaloni rispetto alle nuove riprese del dating show- si rileva che con l’altra corteggiatrice Alice, Federico abbia palesato un distacco evidente. Questo, alla luce delle nuove esterne che Federico Nicotera registra con Carola e Alice.

Nella prima uscita con Carola, la corteggiatrice chiede scusa al tronista, rispetto alle loro incomprensioni vissute a Uomini e donne organizzando per lui un’esterna in studio. Lei gli fa recapitare un mega panda (a forma di peluche), come una richiesta di perdono. Ed é con il chiarimento tra i due giovani conoscenti, che scatta il bacio dei diretti interessati.

Federico Nicotera distante da Alice: la nuova esterna di Uomini e donne

Federico, inoltre, registra un’esterna anche con Alice, subito dopo l’esterna al bacio che lo vede protagonista con Carola. Ma, così come nota la diretta interessata Alice, in esterna Federico Nicotera appare visibilmente distaccato da lei. I due non hanno alcun avvicinamento fisico, tanto da non giungere al bacio. Insomma, alla luce degli spoiler TV delle attese nuove puntate di Uomini e donne si direbbe che la scelta di Federico Nicotera non sia tanto lontana e che essa possa ricadere, molto probabilmente, sulla corteggiatrice Carola.

Quest’ultima, sui profili social di Uomini e donne, piace ad una larga percentuale del pubblico TV. Che Federico Nicotera abbia quindi già chiara la sua scelta e possa chiudere anzitempo il suo trono classico?











