Flavio affascinato dalla corteggiatrice Sara Gaudenzi a Uomini e Donne: spunta un dettaglio curioso

Com’è noto, Flavio Ubirti, noto tentatore dell’ultima edizione di Temptation Island, è stato annunciato come nuovo tronista di Uomini e Donne. Mancano pochi giorni al ritorno del dating show su Canale 5, ma le registrazioni sono già iniziate, così come le prime dinamiche. Difatti, pare che Flavio sia già stato colpito da una delle corteggiatrici: Sara Gaudenzi. Grazie alla sua partecipazione Temptation, Flavio ha conquistato un grande seguito femminile, guadagnandosi l’etichetta di “belloccio“. Tuttavia, Sara si è differenziata dalle altre ragazze, spiegando di non essere rimasta particolarmente affascinata dal tronista.

Per lei, infatti, la bellezza esteriore non è sufficiente e, per ora, Flavio non le avrebbe trasmesso quella forza caratteriale che cerca in un uomo. Ebbene, questa presa di posizione di Sara sembra aver attirato in modo particolare l’attenzione dell’ex tentatore, tanto da essere la corteggiatrice che lo ha conquistato maggiormente, almeno fino ad ora. Tuttavia, c’è un altro dettaglio curioso su Sara che ha fatto storcere il naso al web.

La nuova corteggiatrice di Uomini e Donne fa discutere: perché

Dopo le prime anticipazioni sulla nuova edizione di Uomini e Donne, è saltato fuori un dettaglio curioso che riguarda Sara Gaudenzi, una delle corteggiatrici di Flavio. La ragazza, infatti, segue ed è seguita dall’ex tronista Gianmarco sui social. Non si sa se tra i due ci sia un’amicizia, un flirt passato o se si tratti semplicemente di un follow reciproco senza particolare significato, ma la coincidenza non è certo passata inosservata. Quel che è certo è che Sara, con il suo ingresso deciso e le prime parole già piuttosto forti nei confronti di Flavio, ha subito catturato l’attenzione. Ora resta da capire se il tronista sceglierà di andare a fondo e chiarire questa faccenda o se, invece, preferirà lasciar correre.