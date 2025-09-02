Uomini e Donne, chi è la corteggiatrice di Flavio Ubirti, Martina Cardamone? Molto vicina al bel tronista che si sbilancia: "Mi ha colpito molto"

Le registrazioni di Uomini e Donne sono cominciate ormai da pochissimi giorni ma ci sono già le prime indiscrezioni sulle simpatie che sono nate all’interno dello studio. Come è noto, il nuovo tronista è Flavio Ubirti, ex single di Temptation Island, che ha fatto un gran parlare di sé durante lo show di Filippo Bisciglia, al punto che la stessa Maria De Filippi lo ha scelto come tronista di Uomini e Donne, dove ora cercherà la donna della sua vita. Il nuovo tronista del trono classico sembra aver già trovato una certa sintonia con una corteggiatrice scesa per lui: si tratta della giovane Martina Cardamone.

Secondo quanto emerso dalle indiscrezioni riportate da Lorenzo Pugnaloni in merito alle prime registrazioni del dating show trono classico, Flavio si sarebbe mostrato interessato a una corteggiatrice in particolare, ovvero Martina. Il tronista avrebbe portato fuori la ragazza per due volte di seguito, mostrandosi dunque molto interessato a lei. La seconda di queste esterne sarebbe avvenuta in piscina, dove Martina, appassionata di nuoto, avrebbe rivelato a Flavio qualcosa in più su di lei. Dal canto suo l’ex Temptation Island si sarebbe detto molto affascinato da Martina, esprimendo il desiderio di conoscerla meglio. Ma chi è la corteggiatrice?

Al momento non sono molte le informazioni su Martina Cardamone, la corteggiatrice che sembra aver fatto colpo su Flavio , con il quale è nato un feeling immediato. Sappiamo che lavora nel mondo della moda e che è appassionata sia di arte che di fotografia ma non è chiaro né quanti anni abbia né da quale città provenga un dettaglio che si conosce e che è molto attiva sui social con il nick name di @maartinz__. Il resto delle informazioni sulla giovane sicuramente verranno fuori nelle prossime registrazioni, dunque non resta far altro che attendere che le puntate vadano in onda per scoprire qualcosa in più su di lei e sul rapporto che sta creando con Flavio.