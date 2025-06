È un’estate piena di gossip anche per i protagonisti di Uomini e Donne. Il dating show di Maria De Filippi ha chiuso i battenti da alcune settimane e così dame e cavalieri sono andati ufficialmente in vacanza, eppure i riflettori su di loro non si sono di certo spenti. Anzi, nelle ultime ore corre una nuova indiscrezione secondo la quale due ben noti ex volti del programma avrebbero iniziato una relazione segreta.

A lanciare la bomba è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, annunciando che “Due ex volti noti di Uomini e Donne stanno facendo parlare.” Lui avrebbe appena chiuso una relazione, ma lei sarebbe invece ancora fidanzata. “Pare che i due abbiano iniziato a messaggiarsi in privato – si legge nell’indiscrezione – e a quanto ci risulta, sarebbe stata LEI a fare il primo passo.”. Ma di chi si tratta?

Chi sono i due ex di Uomini e Donne che avrebbero una relazione segreta? Gli indizi

La segnalazione non fa i nomi dei diretti interessati, tuttavia ne svela le iniziali del nome: “C” e “F”. Difficile dire, al momento, chi possano essere i due protagonisti di Uomini e Donne in questione, anche se non mancano le prime ipotesi dei fan del dating show. C’è chi dice che i due abbiano fatto una vera e propria fuga d’amore segreta e chi, invece, che anche lei sia ormai vicina alla rottura con questo misterioso fidanzato. Gli indizi sul caso, comunque, non sono finiti qui: nelle prossime ore, a quanto pare, saranno svelati altri dettagli sulla delicata questione e, magari, si arriverà anche all’identità dei due protagonisti di Uomini e Donne al centro di questa relazione segreta.

