Uomini e Donne, Francesca Sorrentino e la scelta ‘atipica’ con Gianluca Costantino: continua il flop del Trono Classico

Ieri è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne con la scelta di Francesca Sorrentino. Si è trattata di una scelta atipica senza petali e musica e persino nelle pagine ufficiali della trasmissione non solo non è stata annunciata ma non le sono stati dedicati post con foto e video come avviene di solito. Ed il motivo è presto detto: la scelta di Francesca Sorrentino non è stata una vera e propria scelta. Il percorso della tronista nel dating show di Canale5, iniziato a settembre, è stato sin dall’inizio contraddistinto da alti bassi. Francesca non è mai apparsa molto coinvolta e interessata a nessuno dei suoi corteggiatori.

Durante la sua esperienza, Francesca si è legata molto a Gianmarco Meo, che sembrava essere la sua vera e naturale scelta, ma i due ben presto si sono dimostrati incompatibili. Lei lo accusava di essere infantile e lui di essere pesante. Gli innumerevoli scontri tra i due si sono trasformati in rottura definitiva quando la tronista ha scoperto che il 23enne faceva parte di un’agenzia con tanto di prove e quando Meo ha negato lo ha eliminato immediatamente decidendo di abbandonare il trono, salvo poi decidere di dare una possibilità a Gianluca Costantino. Francesca Sorrentino e Gianluca Costantino hanno lasciato Uomini e Donne insieme ma la loro frequentazione fuori è durata solo pochi giorni. Insomma, si è trattato dell’ennesimo flop del Trono Classico in questa edizione.

È flop Trono Classico ad Uomini e Donne: da Alessio Pecorelli a Francesca Sorrentino

Il flop del Trono Classico di Francesca Sorrentino a Uomini e Donne è solo l’ultimo di un lungo elenco. In questa edizione, al momento, quattro troni su cinque sono finiti nel peggiore dei modi. Inizialmente è stato Alessio Pecorelli a lasciare il trono travolto dalle segnalazioni che lo vedevano in giro per locali con nuove ragazze e con una in atteggiamenti molto equivocabili. Successivamente anche Michele Longobardi, finito nel mirino delle segnalazioni, è stato cacciato dal programma. Quest’ultimo non solo aveva creato dei profili fake sui social per chattare con le sue corteggiatrici ed altre ragazza ma durante il suo percorso nel dating show si frequentava con un’ex corteggiatrice, Alessandra Somensi, che lo ha smascherato chiamando la redazione.

Ed infine l’ultima arrivata al Trono Classico, Chiara Pompei, ha segnato il record di trono più corto della storia durato solo pochi giorni perché il suo fidanzato Riccardo Sparacciari è uscito allo scoperto rivelando la loro relazione. Al momento l’unico trono che ha appassionato con un percorso onesto e lineare e che si è concluso con un degno finale è stato quello di Martina De Ioannon e la sua scelta Ciro Solimeno. La ‘mancata scelta’ Gianmarco Steri ha accettato a sua volta il trono, ma dopo l’iniziale entusiasmo, a giudicare sui commenti sui social, sembra aver deluso le aspettative dei fan e già c’è chi assicura che sarà un flop anche questo. Nel frattempo Maria De Filippi e la redazione hanno deciso di correre ai ripari con il trono/show di Tina Cipollari in attesa di una nuova tronista o di nuovo tronista che possa, finalmente, appassionare e divertire.