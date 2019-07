Uomini e Donne/ Foto, Rosa e Pietro presentano Dodo: “siamo felici” (Trono Classico)

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione non potrebbero essere più felici. Insieme da poco più di due anni, l’ex tronista e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne stanno vivendo un momento davvero magico. Lo scorso 25 luglio, infatti, sono diventati genitori per la prima volta con la nascita del piccolo Domenico che, mamma Rosa chiama dolcemente Dodo. Ancora frastornata dalle emozioni che Dodo le regala ogni giorno, Rosa ha rilasciato la sua prima intervista da mamma ai microfoni del settimanale Chi. «Dodo mi ha reso una vera chioccia», spiega Rosa Perrotta a “Chi” «Sono così felice con lui e con Pietro che farei subito il secondo figlio». Ora che Dodo è nato, Rosa e Pietro sono pronti per pensare nuovamente al matrimonio. «Avremmo dovuto sposarci a giugno», spiega Rosa. «ma poi scoprirmi incinta, senza averlo programmato, ha scombinato tutto. Speriamo di sposarci prima dell’inverno».

UOMINI E DONNE, TRONO CLASSICO: AMORE A GONFIE VELE TRA EUGENIO E FRANCESCA

Un’altra coppia che, a Uomini e Donne, ha trovato l’amore vero è quella formata da Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia. Insieme da ben sei anni, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice non si sono ancora sposati. In compenso, però, hanno formato la cosa più importante ovvero una famiglia con la nascita di Brando prima e di Zeno poi. Sempre più innamorata del suo Eugenio, Francesca, in occasione del compleanno del compagno, sui social ha scritto: “Tanti auguri a te che fai parte da più di sei anni della mia vita. A te che hai sempre creduto in me, che non ti sei mai fermato davanti all’ apparenza. A te che mi ami incondizionatamente nonostante i miei sbalzi di umore. A te che mi hai dato le cose più belle della mia vita (Brando e Zeno ). A te che riesci a farmi sorridere sempre nonostante tutto. A te che sei il padre migliore che un figlio possa desiderare e il compagno che ogni donna vorrebbe. Ancora tanti auguri a te, uomo speciale e meraviglioso. Non cambiare mai. Ti amo”.

