Uomini e Donne/ Francesca: “attendo proposta matrimonio da Eugenio” (Trono Classico)

Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo sono una delle coppie nate grazie al trono classico di Uomini e Donne, il programma di successo condotto da Maria De Filippi su Canale 5. A distanza di diversi anni dalla loro unione, la ex corteggiatrice ha raccontato la sua nuova vita accanto ad Eugenio, la nascita dei figli e del matrimonio su cui rivela: “sto ancora aspettando la proposta”. E’ possibile trovare l’amore a Uomini e Donne? Guardando Francesca ed Eugenio, insieme, la riposta non può che essere affermativa. La coppia, infatti, si è conosciuta all’interno degli studi del dating show di Canale 5 realizzando il sogno di costruirsi una famiglia. Francesca ed Eugenio sono non solo una coppia, ma anche genitori di due splendidi bambini Brando e Zeno. In occasione del battesimo del secondogenito Zeno, Francesca ha voluto raccontare la grande emozione del battesimo dalle pagine del settimanale Uomini e Donne Magazine: “abbiamo battezzato Zeno un mese fa. È stato bellissimo e molto emozionante, lui è stato bravissimo – ma, d’altronde, è sempre buono e tranquillo. L’abbiamo battezzato a Signa, nella stessa chiesa dove era stato battezzato Brando, e poi abbiamo organizzato il ricevimento a casa di mio padre. Siamo cattolici anche se non praticanti, e vorremmo che i nostri figli avessero un’educazione cattolica”.

Francesca Del Taglia di Uomini e Donne: “Zeno e Brando sono coccoloni e giocherelloni”

L’ex corteggiatrice ha poi parlato dei due figli: “vanno molto d’accordo, sono coccoloni, giocherelloni, forse un po’ qualche volta, ma in generale è protettivo nei confronti di Zeno, cosa che mi rende davvero felice. Io sono l’unica donna della famiglia e mi sento molto amata e sostenuta”. Francesca Del Taglia non nasconde di aver sempre desiderato una figlia femmina, ma di essere ugualmente così circondata da uomini che spera un giorno diventino come il padre e il nonno: “uomini corretti, d’altri tempi. Uomini che corteggino le ragazze e le rispettino, e che siano educati con tutti: le altre persone, gli animali, la natura. Spero di riuscire a istruirli come si deve, perché avere figli maschi non è semplice”.

Francesca Del Taglia e Eugenio Colombo matrimonio: “ho già in mente l’abito da sposa”

Francesca Del Taglia ha anche parlato di matrimonio rivelando: “io sto ancora aspettando la proposta da Eugenio! Chiediamo tutti in coro a questo ragazzo di darsi una mossa, perché ci vuole una spinta”. Diciamo che è tutto pronto, visto che la Del Taglia ha pensato già anche all’abito da sposa: “ce l’ho in mente… ma non vi dico niente. Spero un giorno di poterlo mettere!”. In realtà l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha già pensato a tutti: “se ci sposassimo, penso che vorrei un centinaio di invitati. Non troppi, non pochi. Mi piace molto festeggiare, sono una persona gioiosa. Organizzerei qualcosa di bello per stare con gli amici e le persone care. Francesca Del Taglia ha poi parlato del programma Uomini e Donne: “se dieci anni fa ci avessero detto che ci saremmo incontrati a Uomini e Donne, ci saremmo amati e avremmo avuto due bambini meravigliosi, non ci avremmo mai creduto. Almeno, io mai nella vita, perché sono cose che succedono solo nei film o nei sogni. A noi è successo, e non smetteremo mai di ringraziare Uomini e Donne per averci dato una vita meravigliosa”. Poi sul finale si sente di dare qualche consigli ai prossimi tronisti e troniste: “Essere se stessi. C’è timore, c’è ansia, c’è soggezione, ma a parte queste sensazioni naturali, rimanete fedeli a quello che siete. È l’arma vincente, soprattutto per trovare la persona giusta, quella che starà al vostro fianco per tutta la vita”.



