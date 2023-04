Uomini e Donne, Francesca Del Taglia: “Eugenio? Mai voluto sposarmi”/ “Con Federico…”

Francesca Del Taglia, dalla sofferta separazione da Eugenio all’amore ritrovato con Federico Fiorentino

Superare la sofferenza di una storia d’amore che finisce non è mai semplice, a prescindere dalla notorietà dei protagonisti. E’ indubbio però che, una relazione nata sotto la luce dei riflettori, possa comportare un poderoso assalto dell’attenzione mediatica a discapito della propria stabilità emotiva e psicologia. Questa è la condizione che sta vivendo Francesca Del Taglia; volto noto per gli appassionati di Uomini e Donne, il dating show dove ha fatto la conoscenza del suo ex compagno Eugenio Colombo. Con quest’ultimo sembrava sulla buona strada per la costruzione di una famiglia felice, condita dalla nascita di due bambini.

Le cose tra Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo non sono andate nel migliore dei modi. L’ex corteggiatrice ha raccontato come, suo malgrado, la storia d’amore tra i due sia giunta al capolinea accusando il colpo anche in maniera piuttosto sofferta. A dispetto della delusione sentimentale, la giovane sembra aver finalmente trovato l’amore, corrispondente al nome di Federico Fiorentino, DJ piuttosto noto. Proprio sul dolore del passato e sulla nuova relazione, Francesca Del Taglia ha rivelato alcune curiosità tramite il proprio profilo Instagram rispondendo alle domande dei followers.

Francesca Del Taglia risponde alle curiosità dei followers: “Rapporto con Eugenio? Solo per i figli…”

“Se Eugenio ha conosciuto Federico? No, non ancora… E non ne vedo il motivo“, ha risposto così Francesca Del Taglia tramite il suo profilo Instagram a chi si interrogava sulla possibilità che la sua nuova fiamma avesse già fatto la conoscenza del suo ex compagno, padre dei suoi due figli. Proprio su di loro, l’ex corteggiatrice ha spiegato come non abbiano ancora conosciuto Federico Fiorentino – il suo nuovo fidanzato – e che solo grazie a loro può dire di avere un rapporto con il suo ex Eugenio Colombo. “Con lui ho un rapporto normale; civile per i bambini, niente di più”.

Nel corso del suo intervento su Instagram, Francesca Del Taglia non si è risparmiata nel rispondere alle domande e curiosità dei followers; sia in merito alla sua nuova relazione con Federico Fiorentino che rispetto al rapporto d’amore concluso con Eugenio Colombo. “Se non ci fosse stato Federico, tu ed Eugenio sareste potuti tornare insieme” – domanda un followers – “Non posso saperlo ma Federico non è stato la causa della nostra rottura quindi non credo”. Categorica la risposta di Francesca Del Taglia, così come nel caso di chi le ha ricordato le ultime dichiarazioni del suo ex compagno in merito al matrimonio mancato. “Ha detto che entrambi non volevamo sposarci? Lui non ha mai voluto… Io si, ma con il senno di poi meglio così!“.











