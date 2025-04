Francesca Polizzi ha abbandonato Uomini e Donne? Alcune mosse social dell’ex corteggiatrice stanno allarmando i fan. Ma, si proceda con ordine. Nelle ultime registrazioni del dating show, Gianmarco Steri si è avvicinato sempre di più a Nadia Di Diodato, snobbando invece Francesca. Inizialmente, la giovane siciliana sembrava essere la preferita del tronista romano, arrivando a baciarla per prima. Alcune delle sue reazioni in studio, però, hanno portato Gianmarco ad allontanarsi e a mettere in dubbio la sincerità della ragazza. Nonostante ciò, era comunque andato a riprenderla in aeroporto, riportandola in esterna e cercando di far continuare la loro frequentazione.

Da lì, Francesca aveva deciso di cambiare atteggiamento, promettendo che non se ne sarebbe più andata e ribadendo l’interesse nei suoi confronti. Ma, subito dopo aver fatto pace, Gianmarco è tornato a puntare il dito contro di lei. Il motivo? Dopo averla vista impegnata in alcune sponsorizzazioni social, ha dichiarato di non trovarla del tutto autentica, sostenendo che sia entrata nel programma con altri obiettivi e non per lui. Un’accusa che è stata molto discussa sia da Francesca che dal pubblico, che non comprende l’atteggiamento del barbiere.

Francesca Polizzi ha lasciato Uomini e Donne? I retroscena

Di fronte a queste parole, Francesca Polizzi è rimasta spiazzata, accusando Gianmarco Steri di star trovando solamente pretesti per eliminarla. Questa volta, lei sente di non aver sbagliato nulla e, di conseguenza, ha annunciato di voler abbandonare la trasmissione. Da quel momento, della corteggiatrice non si è saputo più nulla e i fan restano in attesa delle prossime anticipazioni di Uomini e Donne per scoprire quale sarà il destino della coppia. Nel frattempo, alcune mosse social di Francesca non stanno passando inosservate, portando diversi utenti a pensare che la ragazza si sia davvero arresa e abbia deciso di lasciare il trono.

Cos’ha fatto esattamente? Sul suo profilo TikTok ha repostato un video con sottofondo la canzone “Situazione complicata” di Lucio Corsi, con la scritta: “L’unico difetto che ha è che non mi vuole”. Non solo, la siciliana ha anche condiviso un altro TikTok ironico sulla sua situazione sentimentale ‘disastrosa’. Insomma, una serie di segnali che non fanno sperare ad un ritorno di Francesca nel dating show di Canale 5. Ad ogni modo, non resta che attendere la prossima registrazione del programma per scoprire la verità.