Francesca Polizzi contro Gianmarco Steri di Uomini e Donne, frecciata social: “Ci sarebbe molto da dire”

Nella puntata di oggi tra Gianmarco Steri e Francesca Polizzi è ritornato il sereno. Il tronista ha cercato un punto di incontro con lei ammettendo di aver ritrovato quella ragazza che l’ha colpito dalla prima esterna. Tra i due non è scattato nessun bacio ma c’è stato un lungo abbraccio segno che i due hanno ritrovato il feeling e la serenità da far presupporre che Francesca possa essere la scelta di Gianmarco Steri. Ed invece dalle anticipazioni Uomini e Donne si scopre che nelle prossime puntate tutto prenderà un’altra piega con il tronista che si riavvicinerà molto di più alle altre due corteggiatrici Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara. Ed adesso Francesca Polizzi ha lanciato una pesante frecciata a Gianmarco Steri sui social.

Ginevra Pisani si sposa! Ex Uomini e Donne svela location e tema del matrimonio/ Fidanzato Alessio Vassallo

Scendendo nel dettaglio, Francesca Polizzi contro Gianmarco Steri ha lanciato una pesante frecciatina. Non ha fatto nomi ma considerando cos’è successo nelle puntate di ieri e di oggi del dating show non ci sono dubbi che il diretto interessato fosse proprio il corteggiatore. In un Instagram stories ha scritto: “I’ m mastering the art of being silent, even when there’ s a lot to be said. (Sto imparando l’arte di stare in silenzio, anche quando c’è molto da dire.)” Il riferimento sembrerebbe proprio a tutte le incongruenze e incoerenze di Gianmarco Steri nel programma su cui appunto ci sarebbe molto da dire ma preferisce lasciar perdere.

Nadia Di Diodato: chi è la corteggiatrice di Gianmarco Steri che si autoelimina a Uomini e Donne/ Amaro sfogo

Anticipazioni Uomini e Donne: Francesca assente alle prossime registrazioni? Nuove indiscrezioni

La frecciata social di Francesca Polizzi contro Gianmarco Steri è solo l’ultimo degli indizi che portano a pensare che la corteggiatrice sia pronta a lasciare il programma. Secondo le anticipazioni Uomini e Donne delle ultime registrazioni si scopre che Gianmarco Steri andrà a cercare Nadia dopo la sua assenza la sua volta precedente tutto ciò aveva spiazzato Cristina Ferrara che dopo aver ammesso di essere infastidita ha minacciato di andarsene ma è stata trattenuta dal tronista: “Tanto anche se fai lo stesso show poi io vengo da te.” In tutto questo è passata del tutto in secondo piano Francesca, anche la sua seconda esterna non è stata trasmessa. Ha fatto sparire tutti i tag del programma dal suo profilo, una vera e propria presa di distanza dal programma. Francesca Polizzi lascia il trono di Gianmarco Steri e dice addio ad Uomini e Donne? A giudicare anche dalla stoccata delle scorse ore sembra proprio di si. Per saperlo occorre attendere le prossime registrazioni, Francesca sarà assente?