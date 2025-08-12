Francesca Polizzi e Gianmarco Steri si sono risentiti e rivisti dopo Uomini e Donne? L'ex corteggiatrice fa chiarezza dopo le indiscrezioni circolate

Non si ferma il gossip su Gianmarco Steri. L’ex tronista di Uomini e Donne sta monopolizzando l’attenzione di questa calda estate perché sono in tanti a cercare aggiornamenti sulla sua relazione con Cristina Ferrara. Una relazione che sembrerebbe finita, almeno stando alle ultime indiscrezioni, tanto che si parla di riavvicinamento di Gianmarco ad una sua ex corteggiatrice: Francesca Polizzi.

Francesca ha corteggiato Gianmarco durante il suo trono a Uomini e Donne, poi però ha lasciato lo studio, certa del mancato interesse del tronista nei suoi confronti, cosa che d’altronde Steri ha confermato non fermandola. Gianmarco ha quindi scelto Cristina mentre Francesca è tornata alla sua vita. Ma di recente alcune mosse dell’ex tronista hanno fatto credere ad un possibile ritorno di fiamma tra i due; ma è davvero così? Francesca e Gianmarco si sono risentiti e addirittura rivisti di recente?

Francesca Polizzi svela se ha avuto contatti con Gianmarco Steri dopo Uomini e Donne

A chiarirlo è stata proprio Polizzi, che ha deciso di aprire una box di domande e rispondere ai fan più curiosi. Molti hanno chiesto all’ex corteggiatrice se abbia avuto di recente nuovi contatti con Gianmarco Steri, domanda alla quale Francesca ha replicato con stizza, scrivendo: “Per la 1183728282sima volta, no! Però non c’è nessun tipo di astio/antipatia, almeno da parte mia.” ha chiarito. Le sue parole smentiscono, dunque, il gossip delle ultime ore, che voleva i due nuovamente vicini: nessun incontro o contatto c’è stato con l’ex tronista per il quale non c’è comunque un sentimento negativo da parte di Polizzi. E a proposito della sua partecipazione a Uomini e Donne, Francesca ne ha anche spiegato le motivazioni: “È stata un’esperienza come un’altra e mi ha aiutata a distrarmi da un periodo molto brutto. Mi sono sempre presa molto sul serio e per una volta nella vita volevo leggerezza. Non mi pento di niente, mi piace avere questi mix strani come potete vedere.”